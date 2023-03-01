Российский бренд 7.2.66 представил коллекции на международной выставке Collection Première Moscow

Сессия заказов для байеров проходила с 20 по 23 февраля 2023 года в ЦВК «Экспоцентр».

Российский бренд 7.2.66 впервые принимал участие в масштабной выставке CPM и презентовал байерам свои коллекции casual-одежды «Anyday» и «Wings», а также капсулу «Говорящие Талисманы».

«За несколько дней участия получаешь полное представление о текущей ситуации в индустрии: чем живут ритейл, стилисты, байеры, другие бренды. Это и конкурентный анализ, и пополнение коммуникационного вакуума, в котором находятся молодые бренды, - отмечает основательница бренда 7.2.66 Наталья Коряко, - Мы собрали порядка 20 контактов потенциальных клиентов. Это немного, но и не мало для нового бренда, который первый раз участвует в подобном мероприятии».

Бренд 7.2.66 уже зарекомендовал себя на рынке как производитель качественной базы на каждый день. В коллекциях представлены блузы, футболки, джоггеры в стиле sport casual, классические брюки-палаццо и сигареты, джинсы, платья из футера и классические в базовой цветовой гамме, а также шопперы и аксессуары. Бренд выпускает и лимитированные коллекции. Так, в прошлом году, в сотрудничестве с госкорпорацией «Роскосмос», 7.2.66 выпустил капсулу, посвященную 65-летию космической эры.

39-й сезон выставки CPM – Collection Première Moscow в московском ЦВК «Экспоцентр» прошел с 20 по 23 февраля 2023. На выставке главные участники модного рынка презентовали коллекции одежды, белья и аксессуаров на осень-зиму 2023/24.



