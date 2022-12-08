Российский бренд одежды DNK Russia представляет вторую коллекцию одежды с Госкорпорацией «Роскосмос»

За основу коллекции «Роскосмос & DNK 2.0.» бренд DNK Russia взял экипировку космонавтов «Роскосмоса». В работу пошли униформа и элементы скафандров.

В результате получилась функциональная и удобная одежда для взрослых и детей. При этом каждая позиция из коллекции «Роскосмос & DNK 2.0.» транслирует достижения космической индустрии России.

На историях о Гагарине, Леонове, Терешковой и других выросло несколько поколений. DNK Russia стремится продолжить эту традицию и показать, что нашей космонавтикой можно и нужно гордиться.

Дизайнеры бренда убеждены, что лучший способ показать детям что-то – это пример родителей. Коллекция «Роскосмос & DNK 2.0.» позволит создавать стильные семейные образы, которые будут нести в себе особый смысл и ценности.

В коллекцию вошли бомберы, комбинезоны, базовая одежда и аксессуары. Также в ней появится легендарная куртка-скафандр, которая уже успела покорить ценителей высокой моды при запуске первой коллекции. В «Роскосмос & DNK 2.0.» куртка-скафандр будет представлена в трех цветах: белом, черном и бежевом.

Первую коллекцию «Роскосмос & DNK» бренд презентовал 15 апреля 2022 года в рамках кинофестиваля «Циолковский» (г. Калуга). Показ прошел в Музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского. После этого коллекция «Роскосмос & DNK» была представлена на Московской неделе моды.

Коллекция «Роскосмос & DNK 2.0.» представлена на официальном сайте DNK Russia.