С 20 по 23 февраля в Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоялся 39-й сезон выставки СРМ.

Выставка CPM — Collection Première Moscow является самой большой международной выставкой в индустрии моды в России и традиционно проводится в ЦВК «Экспоцентр» с 2003 года.

В новом сезоне посетителям были показаны 600 брендов одежды и аксессуаров из 21 страны из коллекции Осень-Зима 2023/24.

Благодаря активно развивающейся господдержке индустрии моды, в этом сезоне на СРМ можно было найти коллективные стенды 9-ти областных центров, включая Москву, Краснодар и Омск, представившие как известные местные марки, так и молодых авторов.

В рамках СРМ прошла выставка «Dreams by CPM», которая много лет представляет ведущих локальных и международных производителей по направлениям lingerie, beach, active, erotic, home.

Катерина Шпица:

«Я очень давно не интересовалась модой и одеждой, как-то так получилось. Пришла и посмотрела, как много всего создают наши соотечественники. Мне очень понравилась одежда у VIVO STYLE — приятные ткани и коллекции, монохром, очень стильные силуэты. Отметила для себя плащи JULVERN у них классный и креативный дизайн».

Екатерина Вуличенко:

«Было очень интересно посетить выставку CPM. Я увидела много классных брендов, которые следят за трендами, модой, и мало того, что это красиво, это и очень комфортно!»

Карина Андоленко:

«В этом году я узнала о новом бренде и влюбилась в него: он называется JULVERN. Мне очень понравились лекала, как скроены вещи, и, что самое главное, у этих вещей пожизненная гарантия. Такого, если честно, я даже не могла себе представить. Я узнала, что даже шубы можно стирать в стиральной машинке, это насколько качественно они сделаны!

Я противник онлайн, хоть это и удобно, но с вещью нужно познакомиться — это же близко к твоему телу, и, как следствие, к твоей душе. Это то, что помогает тебе самовыражаться, проявлять себя в этом мире, поэтому для меня очень важно, чтобы вещи были из натуральных тканей, чтобы они мне нравились на ощупь. Онлайн невозможно попробовать наощупь, невозможно почувствовать, как оно село на тебя, тянет ли оно где-то; а оффлайн ты можешь все это пощупать, посмотреть, померить.»

Рената Пиотровски:

«Я посещаю эту выставку каждый год, это уже традиция для меня. Всегда нахожу что-то интересное. Открываю для себя новых, молодых дизайнеров. СPM для меня это встречи с друзьями и очень много людей, это говорит о том, что каждый год выставка становится все популярнее и популярнее!».

Анна Чурина:

«Выставку CPM я посещаю каждый раз, когда она проходит, и всегда беру себе на заметку каких-то дизайнеров. К счастью, все можно найти в интернете потом, но я очень рада, что бренды развиваются и что мы производим свою одежду — это здорово! Выставка всегда нужна, иначе можно потратить огромное количество времени в интернете в поисках каких-то вещей, которые тебе подойдут, но здесь, на выставке, ты сразу видишь: вот рубашки, вот шубы, вот украшения, вот головные уборы — здорово, что всё собрано в одном месте.

За трендами у меня следит личный стилист, но, конечно, я тоже люблю смотреть модные журналы и посещать выставку, потому что здесь видишь, в каком направлении двигается мода».

Анастасия Меськова:

«Грандиозная выставка, глаза разбегаются от красоты, представленной здесь! Для себя отметила бренд верхней одежды VIRA PLOTNIKOVA и присмотрела белое пальто на весну. Захотелось сменить чёрную классику в верхней одежде на светлое настроение!»

Лариса Вербицкая:

«На выставке CPM я познакомилась с брендом VIVO STYLE и для меня это стало открытием весны, буду носить их изделия с удовольствием!Среди моих друзей много российских дизайнеров и производителей и за многие годы общения мы стали друзьями, поэтому я отношусь к отечественным производителям с большим уважением, трепетом, вдохновением. Например, марка верхней одежды DOLCHE MODA, ценю их и восхищаюсь ими».

Анна Пескова:

«Ощущение приближающейся весны для меня начинается с открытия выставки CPM. Я вновь заглянула “за кулисы” моды предстоящего сезона и узнала о трендах, которые будут актуальны в скором времени! Меня очень порадовали интересные дизайнерские решения, качество продукции, а также то, что на современной мировой рынок выходят наши дизайнеры и производители, и качество их продукции ни в чем не уступает признанным европейским маркам. Это бренды одежды, украшений и всевозможных аксессуаров. Для себя я открыла высококачественные дизайнерские украшения СHUBARUK, которые можно добавить к образу, и он заиграет яркими красками!»

Анастасия Денисова:

«Выставка CPM — это уже многолетняя традиция, встреча друзей, встреча добрых новых и старых знакомых, таких уже закадычных! Поэтому я с огромным удовольствием сюда прихожу. Здесь всегда праздник, атмосфера какой-то красоты. Я так давно мечтала побывать на стенде DOLCHE MODA и увидеть их пальто, о которых все только и говорят. Такой красоты насмотрелась и наконец-то все на себя примерила! Выбрала себе самые актуальные и крутые модели этого и будущих сезонов, поэтому я теперь буду стильная и модная штучка! Очень понравились материалы, из которых сделаны пальто. Все такое натуральное, невероятно тёплое, очень модное и красивое!»

Анастасия Гребенкина:

«Я, в целом, люблю и ношу головные уборы, люблю шляпы на осень и весну. Я вынуждена любить шапки, потому что у нас холодно зимой, естественно, и летние шляпы люблю, но их очень тяжело возить с собой. Вот придумали бы такой материал, который таким образом «складывает» летние шляпы, а потом они раскладываются — и всё круто. Кстати, на выставке CPM целый павильон с аксессуарами, где я присмотрела милую косынку на голову от бренда LEVELPRO»

Олеся Кожина-Бословяк:

«Посещать выставку CPM стало доброй традицией. Всегда интересно познакомиться с новыми брендами. Особенно приятно обращать внимание на российского производителя, который зачастую не уступает качеством и модельным рядом своим зарубежным конкурентам. У наших дизайнеров можно найти приятные ткани, качественный крой и авторские решения. Среди большого разнообразия представленных на выставке брендов я не смогла пройти мимо симпатичной коллекции бренда «Monsorro».

Ирина Пудова:

«Чудесный CPM! Он каждый год растет, удивляет, расширяется! Сейчас я увидела огромное количество — целый павильон китайских производителей — и это очень круто!Больше всего, конечно, радуют наши! Одежда и обувь, новые и давно любимые бренды, знакомые многим. Невероятно трудолюбивые, профессионалы своего дела — агентство PR TREND — настолько четко всё организовывает, что "комар носа не подточит". А еще моя коллекция украшений пополнилась новинкой от бренда CHUBARUK!»

Выставку посетили:

Ирина Хакамада, Катерина Шпица, Анна Тихомирова, Ирина Гринева, Анастасия Меськова, Екатерина Вуличенко, Юлия Михальчик, Екатерина Одинцова, Анна Чурина, Татьяна Веденеева, Лариса Вербицкая, Юлия Куварзина, Карина Андоленко, Рената Пиотровски, Анна Пескова, Агния Кузнецова, Валерия Ланская, Эвелина Блёданс, Влад Канопка, Владимир Макаров, Ирина Пудова, Анастасия Денисова, Женя Малахова, Анастасия Гребенкина, Алёна Чехова, Ирина Лачина, Олеся Бословяк-Кожина, Яна Крайнова, Ева Авеева, Юлия Беретта, Владимир Славский, Антон Азаров, Игорь Скрипко, Анна Хохлова ( гр.Дискотека Авария), Ирина Сашина, Юрий Пахомов, Елена Бугранова и др