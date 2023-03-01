СЕЗОННЫЕ НОВИНКИ ОТ ИТАЛО-ТУРЕЦКИХ БРЕНДОВ IPEKYOL И TWIST

Итало-турецкие бренды Ipekyol и Twist обеспечили нам уютный и теплый гардероб на оставшуюся часть сезона.

Такие актуальные тренды, как анималистичные принты, фактурные ткани и графические узоры находят свое воплощение в сезонных моделях двух брендов: мягких джемперах, вязаных жилетах, трикотажных платьях макси и свободных кардиганах.

Познакомиться с актуальными моделями брендов Ipekyol и Twist можно в монобрендовых магазинах в ТРЦ Афимолл.