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СЕЗОННЫЕ НОВИНКИ ОТ ИТАЛО-ТУРЕЦКИХ БРЕНДОВ IPEKYOL И TWIST

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  • 01 Марта 202318:00

Итало-турецкие бренды Ipekyol и Twist обеспечили нам уютный и теплый гардероб на оставшуюся часть сезона.

Такие актуальные тренды, как анималистичные принты, фактурные ткани и графические узоры находят свое воплощение в сезонных моделях двух брендов: мягких джемперах, вязаных жилетах, трикотажных платьях макси и свободных кардиганах.

Познакомиться с актуальными моделями брендов Ipekyol и Twist можно в монобрендовых магазинах в ТРЦ Афимолл.

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