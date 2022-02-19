Шествие. Игра в маски. Персональная выставка арт-дуэта МАСтер и КАтерина

18 февраля – 24 апреля 2022 года

Российский национальный музей музыки

Москва, Музей-усадьба Ф.И. Шаляпина

Новинский б-р, 25–27

Российский национальный музей музыки представляет персональную выставку арт-дуэта МАСтер и КАтерина «Шествие. Игра в маски».

Феномен маски — театральной, карнавальной, ритуальной, сопровождает человека с незапамятных времен и тесно связан с проблемой идентичности, тождества, преемственности. В новом проекте художники стремятся переосмыслить маску как культурный артефакт, обладающий особыми эстетическими, философскими и сакральными смыслами. Некоторые из работ созданы специально для выставки и представлены на ней впервые.

Оригинальный творческий подход МАСтера и КАтерины основан на соединении живописных холстов и трехмерных скульптурных объектов, звучащих как единый аккорд, построенный на пластической гармонии и диссонансах, усиливающих остроту эмоционального воздействия. Центром композиции всегда выступает маска. Художники полагают, что именно маска способна аккумулировать в себе реальность, стирая грани физического и духовного пространства. Это своего рода фото-пластина, фиксирующая неповторимый узор бытия, овеществленная память цивилизаций. Дополнением к маске обязательно служит сфера, отсылающая к идее всеобщего единения с планетарными стихиями и к древним космогоническим мифам. Каждая работа имеет не только свою историю создания, но и некую тайну — скрытый смысл, который непросто понять, разгадать с первого взгляда. Причудливо зашифрованные работы ярко и самобытно визуализируют мировую культуру, одновременно аккумулируя внутренний опыт зрителя.

Название выставки концептуально перекликается с легендарной поэмой Иосифа Бродского «Шествие» (1961). В основу выставочного проекта также положен мотив шествия, как метафизики поступательного движения мира и архетипического путешествия героев, где под маской конкретной цели всегда скрыта вечность, а за неповторимым мигом эмпирики — бесконечный круговорот бытия.

Авторы живут и работают в Москве. Члены Творческого союза художников России (ТСХР, секция живописи).

Произведения МАСтера и КАтерины рождаются на пересечении живописи и объемной пластики. Долгие годы художники исследуют феномен маски в мировой культуре. Отличительной чертой их творчества является присутствие в композиции лепного изображения маски литературно-исторического персонажа или мифического существа и объемной сферы (реже изображения круга). Авторы трактуют свое искусство как уникальное переживание космических энергий, своего рода послание высшего разума, способное восстановить изначальную гармонию, преобразовать аффективные эмоции в мощную духовную силу.

На счету арт-дуэта немало городских, всероссийских, международных выставок и конкурсов. В частности, работы художников были представлены на таких площадках как The Glass Cathedral – Santa Chiara, Murano (Санта-Кьяра-Мурано, Венеция, Италия), Florence Art Deposit Gallery (Флоренция, Италия), Федеральный Государственный музей Музыки (Москва, Россия), Light Space & Time Art Gallery (Палм-Спрингс, Калифорния, США). МАСтер и КАтерина награждены дипломами и благодарственными письмами, их произведения находятся в частных коллекциях России, ближнего и дальнего зарубежья.

Помимо создания собственных работ, художники ведут активную просветительскую деятельность — организуют интерактивные экскурсии-перформансы, знакомя широкую публику с философией, историей, технологиями изготовления различных масок. Они также организовали свой собственный частный музей-мастерскую. В 2021 году арт-дуэт МАСтер и КАтерина были приглашены к сотрудничеству в качестве спикеров Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией Российским обществом «Знание».

Уважаемые посетители!

Обращаем внимание, что посещение мероприятия возможно только при предъявлении на входе в Музей музыки одного из следующих: действующего цифрового сертификата (QR-кода) / отрицательного результата ПЦР-исследования / справки о медотводе с документом, удостоверяющим личность. Посетители до 18 лет могут пройти на мероприятие без QR-кода.

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