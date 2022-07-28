Вход
ADV





Интересно
Все сюжеты
Светлана Листопадова

Шик и простота от бренда Klimkova kids

  • 54
  • 0
  • 28 Июля 202210:58

23 июля в историческом саду им.Баумана прошел показ дизайнерского бренда Klimkova kids. Юные модели стали звездами зеленого подиума и продемонстрировали яркие наряды.

В целом фестиваль «Зеленый подиум» дал «зеленый свет» многим российским дизайнерам. 23 и 24 июля на трех уникальных подиумах свои работы представили более 50 модельеров. Свою продукцию продемонстрировали около 100 отечественных брендов одежды, эко-продукции и аксессуаров.

В потоке показов особое место занял бренд детской одежды Klimkova kids.

Вся одежда этого известного бренда шьётся в единичном экземпляре из итальянской натуральной ткани по индивидуальным меркам.

Уникальный дизайн, ручная работа, российское производство, качество и удобство - основные критерии бренда!

Одежда предназначена для мальчиков и девочек от 3-х до 17 лет.

Бренд Klimkova kids хэдлайнер основных недель мод в России, участник Milan Fashion Week, Dubai Fashion Week.

Он неоднократно становился победителем многих российских конкурсов в номинациях: «Человек года», «Лучшая детская одежда», «Лучший Детский бренд» и многие другие.

«Шик в сочетании с простотой, удобство и комфорт, подиумная одежда для каждого дня - российская мода стала ближе и доступнее для каждого покупателя», - утверждает основатель бренда Евгения Климкова.

Текст: Александра Саливанова, Melon Rich

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2022
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru