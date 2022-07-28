Шик и простота от бренда Klimkova kids

23 июля в историческом саду им.Баумана прошел показ дизайнерского бренда Klimkova kids. Юные модели стали звездами зеленого подиума и продемонстрировали яркие наряды.

В целом фестиваль «Зеленый подиум» дал «зеленый свет» многим российским дизайнерам. 23 и 24 июля на трех уникальных подиумах свои работы представили более 50 модельеров. Свою продукцию продемонстрировали около 100 отечественных брендов одежды, эко-продукции и аксессуаров.

В потоке показов особое место занял бренд детской одежды Klimkova kids.

Вся одежда этого известного бренда шьётся в единичном экземпляре из итальянской натуральной ткани по индивидуальным меркам.

Уникальный дизайн, ручная работа, российское производство, качество и удобство - основные критерии бренда!

Одежда предназначена для мальчиков и девочек от 3-х до 17 лет.

Бренд Klimkova kids хэдлайнер основных недель мод в России, участник Milan Fashion Week, Dubai Fashion Week.

Он неоднократно становился победителем многих российских конкурсов в номинациях: «Человек года», «Лучшая детская одежда», «Лучший Детский бренд» и многие другие.

«Шик в сочетании с простотой, удобство и комфорт, подиумная одежда для каждого дня - российская мода стала ближе и доступнее для каждого покупателя», - утверждает основатель бренда Евгения Климкова.

Текст: Александра Саливанова, Melon Rich