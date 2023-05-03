Shopping Live представляет новую коллекцию женской одежды на весну 2023

Интерактивный универмаг Shopping Live поделился своим видением трендов в мире моды и добавил в ассортимент самые горячие новинки с подиумов весеннего сезона 2023.

В коллекции представлены самые стильные вариации денима, которые подойдут для любого случая, от городской прогулки до торжественного вечера. Джинсы, куртки, платья и аксессуары из этого материала можно как носить по отдельности, так и сочетать между собой, подбирая аутфиты под свой стиль. Отдельного упоминания заслуживают модели из цветного денима, которые добавят красок этой весне. Кроме того, ассортимент магазина пополнился модными стегаными жакетами в разных вариантах: с воротником и без, однотонными и со стильными принтами. Они подчеркивают хрупкость фигуры и могут использоваться не только в качестве верхней одежды, но и как второй слой под пальто на прохладные вечера.

Среди новинок коллекции — акцентные футболки. Изделия с надписями и яркими изображениями добавят образу непринужденности. Особое внимание тренду на возвращение моды 2000-х: спортивные костюмы с бархатной текстурой, футболки с окантовкой и леттерингом, кожанки и металлический блеск.

В обновленном ассортименте представлены модели для создания женственных образов — изделия с кружевом и ажурными вставками, которыми пестрели подиумы на неделях моды. Нежности наряду добавят и стильные модели со стразами. Даже обычная джинсовка, декорированная блестками, создает более романтическое настроение. А актуальные блузки из сетки и воздушных тканей добавят невероятную изюминку. Сияющие детали и отделку сетками можно увидеть также на обуви и сумках.

Основой палитры стали пастельные тона и яркие оттенки, выбранные Pantone цветами года. Они внесут в гардероб так необходимые весной свежесть и легкость. Главным трендом цветовой гаммы новой коллекции стал оттенок Royal Blue.

Акцент в обновлении сделан и на дизайнерских вариациях цвета металлик. Они не только добавят оригинальности и сияния образу, но и подчеркнут ваше чувство стиля.

Популярные в этом сезоне цветочные принты и горох тоже стали неотъемлемой частью коллекции. Тем, кто готов заявить о себе, придется по душе модный принт тай-дай, сочетающий в себе геометрические мотивы, абстракцию и сочные цвета.

Весенняя коллекция не обошлась без стильных украшений. Наиболее яркими новинками стали изделия из натуральных камней: кварца, опала, бирюзы, коралла. Не отстают и актуальные серьги-кольца со съемными подвесками из природных материалов, которые позволяют корректировать настроение образа в течение дня, добавляя и убирая детали. Для особых случаев точно стоит приобрести браслеты с перьями: тренд на перьевые акценты и голливудский шик с нами надолго. Для тех, кто любит более сдержанные аксессуары, идеально подойдут текстильные броши в виде цветов, которые в этом сезоне заполнили подиумы.

Весенняя коллекция Shopping Live станет прекрасным дополнением к гардеробу и поможет создать неповторимый образ в стиле fashion-трендов весны 2023.