Собираем чемодан для летних выходных вместе с Boggi Milano

Главная идея выходного дня - это прожить два самых ожидаемых и любимых дня недели в беззаботном стиле. Новые формы и линии, призванные быть все более неформальными, создают непринужденные образы, сохраняя при этом естественную элегантность, например, эластичная футболка в сочетании с брюками на завязках, что еще может быть удобнее, для комфортного времяпровождения на природе. Мы постарались ничего не забыть в комплекте Weekender и собрали все, что вам нужно для незаменимого чемодана, состоящего из предметов с уникальными стилями и материалами.