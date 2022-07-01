Собираем чемодан для летних выходных вместе с Boggi Milano

Главная идея выходного дня - это прожить два самых ожидаемых и любимых дня недели в беззаботном стиле. Новые формы и линии, призванные быть все более неформальными, создают непринужденные образы, сохраняя при этом естественную элегантность, например, эластичная футболка в сочетании с брюками на завязках, что еще может быть удобнее, для комфортного времяпровождения на природе. Мы постарались ничего не забыть в комплекте Weekender и собрали все, что вам нужно для незаменимого чемодана, состоящего из предметов с уникальными стилями и материалами.- Футболка из эластичного льняного трикотажа в 10 цветах. Эта модель украшена буквой B Boggi Milano в левом нижнем углу одежды. - Брюки из эластичной смеси льна и вискозы - Кроссовки из проекта B Sustainable project. Изготовленные из переработанных пластиковых бутылок (ReBotilia), они имеют пробковую стельку и переработанную резиновую подошву. Они легкие, удобные и дышащие. - Рюкзак из коллекции B Sustainable, полностью изготовленный из водоотталкивающей технической ткани саржевого переплетения, переработанной из пластика. Он оснащен застежкой-дросселем с капюшоном (где мы находим логотип B Sustainable) и соответствующими техническими деталями из сетки. Боковые карманы закрываются на удобные застежки-кнопки, а передний карман вместительный и застегивается на молнию. Основной корпус продуманно организован, с мягким отделением для ноутбуков (до 14 дюймов) с одной стороны, а с другой печатной этикеткой, указывающей его вместимость, а также удобным карманом на молнии спереди. Задняя часть рюкзака изготовлена из дышащей, удобной сетчатой ткани и имеет удобный ремешок для крепления к ручке чемодана (с логотипом) и карман для документов. Инновационные материалы, использованные для создания комплекта Weekender от Boggi Milano сохраняют внешний вид, обладают терморегуляцией, легкостью и комфортной посадкой, которая совершенно не сковывает движений, эта одежда отлично подойдет для проведения незабываемых выходных.
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