Спорт в моде: чемпионки мира по боевым искусствам вышли на подиум «CGD Fashion Show».

Весенний сезон модного показа «CGD Fashion Show» состоялся 2 марта по традиции в Доме Журналиста. Проект нацелен на решение не самой простой задачи - раскрыть внутренний потенциал российских дизайнеров.

Шоу началось с выхода на подиум босоногих богинь, несущих хрупкость, открытость и чистоту в нежных кружевах от «Этнофреш», украшенных свадебными цветами от Fiori Dress Code.

Нежность плавно сменилась на повседневный стиль от питерского бренда BAZAAR совместным выходом с многократной чемпионкой России, Европы по ушу-таолу и кунг-фу, призёром Чемпионата мира по кунг-фу Надеждой Гусевой, которая примерила на себя элегантную повседневность.

Бренд QETZAL показал, что можно экспериментировать со стилем и создавать огромное разнообразие луков даже с обычными футболками и толстовками с помощью интересных аксессуаров. Очки с необычными деталями придали антураж образам моделей от агентства «Arlette Management».

Их сменил бренд Annie Moree, который вдохновляется Белым морем и создает одежду в морском стиле, где ключевым элементом является полоска. В сочетании со шляпами «Nosinabok» коллекция напомнила французскую Ривьеру.

Изящные силуэты моделей бренда Agalisio, вдохновленные яркими красками и легкостью бабочки - создали невероятно привлекательные и летящие образы, прекрасным дополнением к которым стали сумки Tesorini.

Молодой петербургский бренд «D•M» тонко подчеркнул индивидуальность и невероятное чувство стиля. Шляпа Djuma hats добавила изюминку всей коллекции. Дизайнер Дженнет выбрала своим амбассадором многократную чемпионку России, чемпионку Европы и Мира по ушу - Никульцеву Ольгу.

А многократная чемпионка России, чемпионка Европы, призер Чемпионата Мира по ушу Каденова Анастасия прошлась по подиуму вместе с моделями petite бренда «150см», которые создают одежду для миниатюрных женщин.

Лимитированная коллекция бренда DreamWhite, вдохновленная эпохой перемен - 80-ми, отражает бунтарский дух и раскрепощенность. Разумникова Александра, 3-х кратная чемпионка первенства России, 2-х кратная чемпионка первенства Европы и All American Open и серебряная призёрка первенства мира, отразила концепцию бренда: ода любви женщине и их достижениям.

Московский бренд шёлковой одежды Sirene, воодушевленный искусством и женской красотой, представил коллекцию в японском стиле. Именно для этого выхода режиссер-постановщик Дмитрий Захаров совместно с Бразой Розовой (создатель театра боевых искусств «Кагура Май», обладательница двух черных поясов: по Каратэ и по Айкидо) и с юными каратистками из спортивного клуба «Сварог» сотворили настоящий перфоманс.

Неповторимая и элегантная коллекция для уверенных в себе модниц бренда J.Rus завершила шоу фееричным показом.

Кирилл Коношенко - телеведущий ВГТРК, своим бархатным голосом создал ни с чем несравнимую атмосферу.

Проект прошёл при поддержке Российского Союза Боевых Искусств, Дома Национальностей, Ассоциации «Палата Текстиля и Моды», Промышленной Палаты, «Собака.ру», GEOMETRIA, «КАМЕРГЕР Magazine», «Мировые Лидеры», международного медиа холдинга City Style Life.

Организаторы проекта Патрисия Карагозян, Ануш Саркисян, Дюма и Дженнифер Роос уверены, что «CGD Fashion Show» откроет еще больше имен талантливых дизайнеров.

Фото: Виктория Горячева, Кирилл Багров