Стали известны итоги конкурса "Миссис Москва 2022"
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19 Мая 202211:53
Главный титул «МИССИС МОСКВА 2022» в возрасте от 20-30 лет завоевала красавица ЭЛЬМИРА АББАСОВА.
Харизматичная, перспективная телеведущая телеканала «Жара», редактор журнала MODA topical, студентка 4 курса МГИМО , ведущая светских мероприятий и премий, YouTube- блогер, мама замечательной 2-летней дочки стала победительницей Конкурса.
На торжество съехались многие представители российского бомонда и СМИ: продюсер Игорь Селиверстов, актеры Любовь Руденко, Евгений Воскресенский, Анатолий Журавлев, директор Фольклорного театра «МОСКВА» Сергей Нечаенко, Советская и российская эстрадная певица Наталия Гулькина, академик и создатель системы «Виватон» Александр Савёлов-Дерябин, «Миссис Земного Шара 2020» Ксения Кривко, трёхкратный олимпийский чемпион Дмитрий Билозерчев и другие не менее интересные лица.
В этом году до финала конкурса дошли 18 самых ярких красавиц города Москвы из самых разных сфер деятельности: учителя и стюардессы, врачи и бизнес-леди, сотрудницы МЧС и психологи, юристы и телеведущие, модельеры и домохозяйки.
Двухмесячный путь к финалу получился захватывающим и увлекательным.
За эти дни девушки выполнили множество творческих заданий, приняли участие в большом количестве презентаций, конкурсов и встреч. Лучшие мамы столицы соревновались в искусстве и поэзии, показывали своё мастерство в кулинарии, снимались в фотосессиях, посетили неделю моды ювелирного дома «Эстет».
Эльмира Аббасова родилась в Москве, где и получила достойное образование в престижной школе «Президент». На данный момент девушка заканчивает МГИМО и стремится сделать карьеру на телевидении и в сфере бизнеса.
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