Московский художник Станислав Поликарпов представил свою первую персональную выставку «Образы современников» в Voo Coffee, дизайнерской кофейне на Большой Якиманке.

Экспозиция включает восемь портретов, созданных за последние два года. На них изображены студенты московских вузов в своих раздумьях и рефлексии, как Серж и Вика, написанные в ноябре и марте 2022 года. Безупречно и естественно автор передает эмоции своих героев: здесь и созидательная усталость, и сохранение самого себя в ярко-красном окружении, как на портрете Натана, отсылающему к портрету Сталина Рублева, и отсылка к Владимиру Вейсбергу в белом портрете Кати.

За короткую встречу, выделенную на написание портрета, как правило, не более трех сеансов, автор, экспериментируя с тональным сближением, контрастами, насыщенным колоритом и открытыми цветами, оживляет ощущение зрителя от представленной фигуры, открывает чувства от сопутствующего возникающего смысла.

Это образное высказывание о современниках, представленных на полотнах, обогатят кофейные напитки специальной рецептуры, которые предлагают дополнить впечатления от портретов, уловить нотки раздумий героев картин и приглашают поразмышлять вместе с ними, представив общую актуальную тему для рефлексии.

Выставка продлится до 15 октября.