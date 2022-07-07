Светская Москва на открытии SISTEMA GALLERY

В центре Москвы, в доме, построенном в 1875 году, на территории бывшей усадьбы Николая Скворцова открылось новое арт-пространство - SISTEMA GALLERY. Проект, направленный на продвижение российского художественного рынка, открытие новых имен и популяризацию современного искусства. Первой выставкой галереи стал проект «Рефлексия визуального», разместившийся на трех этажах особняка. В него вошли произведения представителей разных поколений отечественных художников: Дмитрия Шорина, Елены Кулик и Игоря Кулика, Светланы Чимитдоржиной.

В торжественном открытии приняли участие куратор выставки и основатель галереи Анастасия Волкова, а также художники Елена Кулик, Игорь Кулик и Светлана Чимитдоржина.

Первыми гостями экспозиции стали: Уиллиам Ламберти, Татьяна Котова, Дина Немцова, Ирина Йовович, Алена Чехова, Илана, Мария Кончаловская-Михалкова, Кристина Шаповалова, Мирослава Михайлова и Анатолий Черницов, Олеся Кожина-Бословяк, Наталья Гантимурова и Глеб Андреянов, Мария Мессерер, Елизавета Костюкова и многие другие.

Все авторы, отобранные куратором проекта и генеральным директором SISTEMA GALLERY Анастасией Волковой, работают в технике масляной живописи, однако их произведения далеки от традиционного фигуративного искусства. Отталкиваясь от возможностей классической техники и собственного эстетического и чувственного опыта, все четверо смело экспериментируют с визуальным образом и смысловым контентом, по-новому переосмысляя понятие станковой картины.

«Изначально у нас появилась идея концепции и название этой выставки, а потом, соответственно, мы уже отбирали авторов и работы, которые будут представлены на ней. Почему «Рефлексия визуального»? Потому что в наше время все очень быстро меняется, и те визуальные коды, которые ранее были нам доступны, понятны и интересны, на данный момент либо совсем деактуализировались, либо мы изменили свое отношение к ним. Поэтому мы постарались сделать акцент именно на визуальной магии и подобрали художников, которые работают в технике классической живописи, чьи сюжеты, скажем так, достаточно легки и не имеют под собой множество скрытых мессенджеров, что напрягало бы наше сознание, которое итак переполнено в связи с медийной информационной повесткой», - поделилась историей создания выставки Анастасия Волкова.

Уроженец Новосибирска, Дмитрий Шорин считается уже вполне состоявшимся художником. За его плечами персональная выставка в Мраморном дворце Государственного Русского музея и участие в 55-й Венецианской биеннале. Уникальный авторский стиль Дмитрия Шорина строится на бесконечном обыгрывании клишированных образов современного глянца и рекламы с их яркой, узнаваемой эстетикой, в которую порой вторгаются элементы сюрреализма и психоделического трипа. Шорин называет этот процесс «диалогом с самим собой по поводу блуждания на внутренней эстетической и психологической территории».

Выпускница мастерской Айдан Салаховой и Сергея Оссовского в МГАХИ имени Сурикова, Светлана Чимитдоржина внимательно исследует свой внутренний мир, используя понятие телесности как инструментарий для постижения и принятия собственного «я». Серии ее эмоциональных картин олицетворяют тернистый духовный путь художницы — от растерянности и тревожности к смирению и спокойствию.

Петербургских художников Елену Кулик и Игоря Кулика когда-то причисляли к представителям нового поп-арта: их работы были фигуративны и реалистичны. Однако сегодня оба мастера предпочитают вовлекать зрителя в визуальную игру, соединяющую клише академической живописи с подлинными или фейковыми цитатами из современной жизни, элементами авангарда, футуризма и китча.

Даты работы выставки: 1 июля - 27 августа 2022 года

Адрес: Бобров переулок 4, с.3.

Время работы: Пн. – Сб. 11:00-20:00

https://sistema.gallery/