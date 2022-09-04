Связь игр с модой. Косплей

Порой мода касается не только нашей повседневности, но и продуктов творчества: книг, фильмов, сериалов, игр и так далее. Различные персонажи имеют свою манеру одеваться, выражать черты собственной индивидуальности, как и в реальной жизни. Таким образом, появился косплей — искусство перевоплощения. Люди не просто переодеваются в понравившихся им персонажей, ко всему прочему они копируют их манеру речи, поведение, вживаясь в роль.

Принято считать, что у косплея японские корни. Однако все это зародилось на самом деле в США в 1939 году. Дело происходило в Нью-Йорке на всемирном собрании научной фантастики, когда пара парней забавы ради переоделись в костюмы героев одного из произведений. На то время никто не относился к этому феномену как-то серьезно. Такого рода маскарады были явлением локальным до войны.

(Америка 1980-е)

Япония скорее сформировала термин косплея и вывела его на мировую площадку. В первую очередь традицию переодеваться в костюмы подхватили фанаты аниме. Ближе к 2000-м годам все с новой силой захлестнуло запад, а уже в 2010 дело коснулось и СНГ.

Косплей делится на несколько видов:

Стандартный — пожалуй, самый распространенный вид, к которому прилагается переодевание и грим. Сюда можно отнести косплей по фильмам, мультфильмам и другим видам графических произведений.

Крафтовый — косплей сделанный своими руками.

Оригинальный — косплеер не выбирает себе персонажа, а создает его, и, соответственно, пародирует.

Боди-арт — большинство деталей прорисовываются на голом теле.

(женский косплей по игре Skyrim)

Ранее такое явление чаще захватывало аниме индустрию. Только недавно общество стало больше опираться на игровых персонажей. Огромное разнообразие героев для косплея открывается в таких играх, как Gears of War, Skyrim, Witcher. Этими и многими другими популярными играми позволит вам насладиться подписка Xbox Game Pass: https://ggsel.com/catalog/xbox-game-pass