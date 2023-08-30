ТОП-10 популярных вопросов о ринопластике: отвечает доктор В.С. Григорянц

Перед любой пластической операцией пациента тревожит много вопросов. Особенно это актуально для ринопластики, ведь изменение формы носа может в корне преобразить вид всего лица. Давайте же разберемся в вопросах, которые возникают чаще всего.

1. Какие носы считаются модными?

Мы часто обращаем внимание на тренды и сравниваем свои данные с внешностью кумиров: актеров, моделей, блогеров. Многие пациенты пластических хирургов показывают фото известной личности и просят сделать в точности такой же нос.

Однако, важно учитывать, что нос, который хорошо выглядит на одном лице, может не гармонично выглядеть на другом. Поэтому опытный хирург предварительно проанализирует особенности вашего лица: овал, размещение глаз, форму губ и другие аспекты, влияющие на идеальное сочетание черт.

2. Какая ринопластика лучше: закрытая или открытая?

Здесь нет однозначного ответа. Выбор зависит от индивидуальных обстоятельств и требований. Масштабная коррекция может потребовать открытой ринопластики, предоставляющей врачу доступ к хрящам и костям. В то время как закрытый метод менее травматичен и имеет легкий период восстановления, так как не затрагивает мышцы, связки и кожу.

3. Можно ли увидеть будущий результат?

Абсолютно! 3D моделирование носа помогает решить вопрос многих пациентов “ожидание от операции и реальный результат” еще на этапе консультации. Эта методика позволяет создать модель лица (носа) принципиально нового качества в формате 3D. Другими словами, результат будет спрогнозирован с впечатляющей точностью – до 90%.

4. Возможно ли восстановить дыхание вместе с ринопластикой?

Конечно! Хороший специалист не только улучшит внешний вид носа, но и обеспечит свободное дыхание. Предварительные исследования позволят выявить дефекты, которые будут устранены.

5. Какие последствия могут возникнуть после ринопластики?

Первичный и вторичный отек – обычные явления после операции. Асимметрия может возникнуть, но как правило, она рассеивается с уходом отеков. Важно поддерживать постоянную связь с вашим врачом.

6. Когда можно оценить окончательный результат?

Обычно новая форма носа закрепляется через полгода или год. Этот период зависит от сложности операции.

7. Нужна ли вторичная ринопластика?

В большинстве случаев – нет. Однако в некоторых ситуациях может потребоваться коррекция из-за неправильного рубцевания, индивидуального желания улучшить результат или травм во время восстановления.

8. Становится ли нос более уязвимым после ринопластики?

Нос после ринопластики нужно беречь. И не потому что он будет слабее, просто при переломе или любой другой травме может потребоваться повторное хирургическое вмешательство, что понятное дело, не принесет пользы организму, и негативно скажется на внешнем виде носа.

9. Есть ли ограничения по возрасту для проведения ринопластики?

Пластические операции желательно проводить в совершеннолетнем возрасте. Но ринопластику можно сделать и в 16 лет, только с письменного разрешения родителей.

10. В какое время года можно делать ринопластику?

Пластику носа можно делать в любое время года. Успешность операции зависит от пластического хирурга, а не от погоды за окном.

Так что, если решение о ринопластике крутится в ваших мыслях, обязательно проконсультируйтесь с врачом. В центре эстетической хирургии Владислава Семеновича Григорянца вы найдете опытных пластических хирургов, качественный сервис и приемлемую стоимость ринопластики в Москве.