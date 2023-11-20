Тренды для новогодних образов и сезона «Весна-лето – 2024» представят российские и зарубежные бренды в сердце российской столицы – торговой галерее Seasons

Fashion Week международного уровня пройдет с 23 по 26 ноября в модном пространстве на Охотном ряду. Дизайнеры представят свои новые коллекции и видение будущего сезона. В программе мероприятия заявлены 50 концептуальных тематических показов.

Модниц и модников российской столицы, профессионалов отрасли, СМИ и приглашенных звездных гостей, в числе которых Максим Завидия, Полина и Дмитрий Дибровы, Сергей Зверев, Мария Ильюхина, Эвелина Бленданс, семья Левкиных, ждут яркие fashion шоу. По словам организаторов, основной целью предстоящего события является презентация мировых трендов через призму видения российских дизайнеров. Со времен дягилевских «Русских сезонов» интерес к российскому национальному колориту в моде не угасает.

Предложенный режиссером-постановщиком Дарьей Саватеевой (Черныш) формат события позволяет показать важную роль модной индустрии в современной культуре и жизни человека. Каждый день Недели моды будет посвящен определенной теме – разным видам искусства, спорту, современным технологиям и национальному многообразию нашей страны.

Организаторы Недели моды в ТГ Seasons активно поддерживают российских и зарубежных дизайнеров. На одной из самых значимых fashion площадках Москвы есть возможность показать свои коллекции аудитории как уже хорошо узнаваемым брендам, так и молодым.

23 ноября хедлайнером показов выступит Модный дом дизайнера Аники Керимовой. В числе клиентов бренда такие известные персоны как Яна Чурикова, Мария Горбань, Ирина Ортман, Жанна Эппле, Алена Шишкова, Филипп Киркоров и другие. Модные показы Аники Керимовой проходят в Италии, Франции, США, Великобритании и Монако. В 2020 году телеканал Fashion-TV назвал Дом Моды Anika Kerimova лучшим в стране, а дизайнер стала лауреатом премии BRAND AWARDS как лучший дизайнер года.

Зрителям продемонстрируют премиальные коллекции для женщин бренд Alisia Fiori (дизайнер Ирина Шарова) и сеть салонов женского белья Estelle Adony, в которой уже подготовили дамам рождественскую коллекцию Lise Charmel для создания праздничного настроения. Молодых креативных модельеров представит Школа дизайна одежды и моды “Практика”. Финальным аккордом в день открытия станет показ коллекции российского дизайнера Любови Милосердовой «Рахманинов. Вдохновение» в сопровождении оперной певицы Татьяны Абдулиной.

24 ноября гости увидят динамичные шоу со спортивными, молодёжными и детскими коллекциями. «Союзмультфильм» представит образы, созданные в рамках проекта “Я на стиле”, с любимыми героями из золотого фонда советской мультипликации, бренды для детей и подростков Klimkova kids, Irmi, Bolero, Дома моды Grace покажут коллекции для юных модников. Студенты и выпускники РГУ им. Косыгина продемонстрируют актуальные тренды молодёжной моды.

Одним из сюрпризов Недели моды станет инновационное шоу от Cyber Fashion Technology, которое специализируются на технологичных модных перформансах с участием киберлюдей и киберсобак. Проект является частью экосистемы киборгов «Киберли» – резидента «Сколково».

25 ноября на Fashion Week в ТГ Seasons пройдет под знаком modest при содействии международного Совета Скромной моды (Council of modest fashion). Приверженцы современного скромного стиля смогут познакомиться с лучшими коллекциями сезона как уже зарекомендовавших и известных брендов , неоднократно выступавших на лучших подиумах России и за рубежом таких как ARAIDA, так и дебютантов - Milana Plieva и 1964clothes. Задача дизайнеров не просто сохранить определённые духовные ценности и культуру, исторически присущие народам России, но и вписать их в современную моду и образ жизни. Так, в коллекции Amaldi бренда Hatsibana гармонично сочетаются изысканное благородство, вдохновленное линиями и декором черкесского костюма конца XIX века, и современные тренды в стилизации элементами этнического декора и аксессуарами ручной работы. Бренд Jannat представит на подиуме эксклюзивную кутюрную коллекцию закрытых платьев для свадьбы и никаха. Скромность может быть изысканной, элегантной, стильной и даже роскошной. На подиуме в этот будет показана и детская коллекция бренда All dresses hit.

26 ноября финальный день Fashion Week в ТГ Seasons откроет яркая и динамичная коллекция Дома Моды Julia Dalakian. Дизайнер Юлия Далакян – лауреат множества премий и наград в сфере моды и дизайна, эксперт моды и многократный член жюри конкурсов модельеров, обладательница Золотой медали (Италия, Милан) за инновационный крой, участница Недель моды в Берлине, Нью-Йорке, Кейптауне, Милане и странах СНГ – представит новую коллекцию сезона 2024.

Гостям также продемонстрируют коллекции бренды Alla Couture с коллекцией эксклюзивных нарядов ручной работы для женщин и Tamerlan Collection - стильной женской базовой одежды. Тиана Лямова — лауреат премии в области моды, красоты и искусства «Slava Zaitsev Fashion & Beauty Awards» 2021 года в номинации «Лучший fashion-стилист» представит коллекцию бренда Monza для современных женщин, ценящих свободу самовыражения, а также в соавторстве с Ниной Лямовой бренд LYARGO. При создании коллекции дизайнеры черпали вдохновение в любимых книгах, музыке, в творчестве импрессионистов и шедеврах классики pret-a-porte таких корифеев мира моды как Коко Шанель, Эльза Скиапарелли, Кристобаль Баленсиага.

Наряды для светских мероприятий и красных дорожек представит Модный дом Галины Васильевой, созданный в 1995 году. Среди поклонниц модельера такие звезды как Екатерина Климова, Ирина Безрукова, Екатерина Гусева и многие другие. Одним из самых ярких выходов было появление певицы Алсу в красном платье в финале конкурса «Евровидение-2009».

Во время проведения мероприятия гости смогут приобрести одежду из новых коллекций. Организаторы Недели моды сохраняют концепцию «see now – buy now», благодаря которой это стало возможным.

Официальные партнеры: международное модельное агентство Top Secret, EPICA Professional - профессиональная косметика для волос, 1-й МОК - команда стилистов и визажистов.

Информационные партнеры: Fashion TV, Moda Topical, “На Рублёвке - Life”