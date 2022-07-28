TWO EAGLES и Aneta Uotman представили лимитированную женскую коллекцию на фестивале "Зеленый подиум"

TWO EAGLES и Aneta Uotman представили лимитированную женскую коллекцию в Москве 23 июля на fashion фестивале "Зеленый подиум".

TWO EAGLES представили подборку из сумок коллекции ВЕСНА-ЛЕТО 2022. Коллекция включила в себя как постоянные и уже узнаваемые принты, так и свежие яркие решения для лета. Все модели были обуты в массивные и невероятно удобные сандалии, которые кампания планирует выпустить в продажу уже через несколько недель.

Бренд ANETA UOTMAN разработал лимитированную коллекцию специально в рамках коллаборации. Талантливый дизайнер из Уфы Анета использует авторские материалы в своих изделиях, принты на которые разрабатывает самостоятельно. В рамках коллаборации дизайнеры создали уникальный рисунок, который повторялся и в сумках, и в обуви, и в одежде.

Коллаборация помогла посмотреть на творчество брендов несколько с другой стороны и привнесла новые свежие ноты. Особенное впечатление на гостей показа произвели образы, в которых дизайнеры использовали одинаковые принты как на аксессуарах, так и в одежде.

Показ, проходивший в парке Баумана, напоминал городскую прогулку молодой успешной женщины и соблазнял гостей показа на яркие эксперименты с собственным гардеробом. Тем более, что все образы можно было примерить и приобрести сразу после показа коллекции.

23 и 24 июля в саду Баумана прошло самое вдохновляющее fashion-событие этого лета - Фестиваль моды и роста 2022 «Зеленый подиум». На трех уникальных подиумах свои работы продемонстрировали более 50 дизайнеров из России и стран СНГ. В событии приняли участие более 100 брендов одежды, эко-продукции и аксессуаров. Главным событием фестиваля стал уникальный перфоманс «Русская классика на языке современной моды» в гроте Бельведер и при участии звезд эстрады, театра и кино. Также прошли мастер-классы, лекции, конкурс молодых дизайнеров и флористов, а на территории парка развернулся зеленый маркет от российских производителей.