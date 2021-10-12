Тюббизм, Художник Зимин Алексей

Метод Зимина (Рисование тюбиком, Жмак шмак хуяк, Тюббизм) – техника создания картин, разработанная российским художником Зиминым Алексеем.



Данный метод иногда называют Рисование тюбиком. Сам художник использует термин Тюббизм. Для того, чтобы избежать возможных споров о терминах её зачастую называют по имени создателя – Метод Зимина, подчеркивая тем самым, что речь идет о работах самого Зимина Алексея или о картинах художников, на которых он оказал непосредственное влияние.



Суть Зимина Алексея заключается в том, что картина фактически создается тюбиками краски. Сам изобразительный материал, холст, бумага или картон при этом располагается на станке для изображения живописи.



Известно, что влияние на создание данной техники оказали родители художника, дело в том, что после переезда в Москву художник проживал со своими родителями, а они не поддерживали занятие Алексеем искусством. Создавая свои картины в классических техниках масляными красками необходимо использовать растворители, которые имеют специфический запах, что раздражало мать художника. Рисование тюбиком же не требует использования растворителя и конфликт в семье временно был остужЁн. При этом сам Зимин утверждал, что в его картинах нет места случаю. В основе каждой картины лежала конкретная идея, а все свои действия художник полностью контролировал, не пребывая в состояниях характерных для жанра автоматизм.



Творчество Зимина Алексея и его метод сыграли важную роль в становлении Тюббизма.