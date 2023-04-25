Удаление татуировок и перманентного макияжа: просто о сложном

По данным еще за 2018 год Россия находилась на 13 месте по количеству человек, имеющих хотя бы 1 рисунок на теле. В количественном выражении — это около 33% населения, и около 49 миллионов человек.

Около 43% россиян считают, что люди делают татуировки, чтобы выделиться среди других. 41% считает, что таким образом люди следуют моде. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ на 2019 год (проводился по телефону 9 июля 2019 года, в нем участвовали 1,6 тысячи респондентов россияне в возрасте от 18 лет).

1. От своих татуировок хотели бы избавиться 27% опрошенных — так чаще всего отвечали люди старше 60 лет (35%);

2. 69% пока не хотели бы сводить тату.

Чаще всего желание избавиться от татуировки вызвано чувством стыда и ощущением, что иметь татуировку неприлично (34%). Еще 33% считают, что у их татуировки низкое качество и она визуально непривлекательна. 16% надоела и перестала нравиться их тату.

Число желающих свести тату увеличивается с каждым годом — по статистике более 50% клиентов тату-салонов прибегают к различным методам удаления татуировок.

Безопасное удаление татуировок и перманентного макияжа - это достаточно сложная и ответственная задача, которая порой становится настоящей проверкой для специалиста.

Все, что нам и специалисту нужно знать о татуировках

“Чтобы понимать, как избавится от «искусственного рисунка» на коже бесследно, без рубцов, и получить чистую здоровую кожу, нужно разобраться в основополагающих вопросах общей характеристики татуировки:

1. Где, в каких условиях, с какой целью и как давно делалась татуировка?

2. Сколько раз повторно она пробивалась? (В перманентном макияже часто присутствует многослойность покрытия при его обновлении и коррекции)

3. Какой был цвет, состав и происхождение пигмента красителя?

4. Какую область на теле занимает татуировка и ее размер?

Только тогда, когда все ответы на эти вопросы будут найдены, специалист сможет подобрать оптимальное решение по проведению процедуры удаления” - рассказывает Инга Ахмедбаева, главный врач Candela Excellence Clinic, врач-косметолог, физиотерапевт, клинический тренер компании Candela.

Виды татуировок и влияние цвета

Бум на татуировки обусловлен разными причинами. Среди них следует различать основные виды: любительские, профессиональные, косметические и медицинские.

Любительские татуировки имеют неравномерный пигмент на разной глубине кожи. Тип пигмента для любительской татуировки - углерод (черные, синие чернила), сложные для удаления. Потребуется много процедур, которые все равно не дадут гарантии полного осветления.

Профессиональный татуаж выполнен качественно, пигмент равномерный и используются металлоорганические красители, которые хорошо поддаются удалению.

Косметические татуировки, перманентный макияж, имитация макияжа, медицинский татуаж и прочее - это более поверхностное нанесение красителя, содержащего диоксид титана и оксид железа (красного, коричневого, белого или телесного цвета).

Цвет татуировок бывает однотонным и полихромным. Основные пигменты, которые используются для нанесения татуажа, имеют сложный состав и это тоже влияет на различные эффекты.

Например, безобидный белый цвет может стать после лазерной обработки серым или черным, а коричневый цвет татуажа бровей - ярко красным. Такое явление называется инверсией.

Удаление татуировок лазером

Вопрос удаления татуировок был актуален с момента 90-х годов. Именно тогда были апробированы различные методы по выведению пигмента: вытравливание кислотой, использование химических пилингов. Позже стали применять лазерное удаление длинным импульсом.

Но суть в том, что это приводило к слущиванию поверхностного слоя, а не к разрушению пигмента. В конечном итоге оставался и пигмент, и гиперпигментированная кожа, и рубцы.

Лазерное удаление стало безопасным, когда появились медицинские Q Switched наносекундные, и в скором времени, пикосекундные лазеры. Эффект состоит из поглощения лазерного излучения и разрушения на микрочастицы. Для грубого сравнения, короткий наносекундный импульс разрушает пигмент в песок. Пикосекундные сверхкороткий импульс превращает чернила в пепел.

Учитывать нужно и то, что чем меньше частица пигмента, тем легче иммунной системе захватить и вывести ее из организма. Поэтому пикосекундные лазеры - это №1 для удаления татуировок и татуажа.

Но не все производители оснащают свои аппараты насадками для голубого и зеленого цвета (730; 785), или они просто не имеют мощности для создания сверхкороткого импульса.

Пикосекундный лазер PicoWay

Лучшим среди рынка аппаратов, способных удалить татуировки, считается PicoWay, беспрецедентно быстрый и мощный пикосекундный лазер.

Он имеет 3 длины волны - 532 нм, 785 нм и 1064 нм в одной лазерной системе для коррекции широкого спектра нарушений пигментации и удаления татуировок всех цветов и типов, в том числе и трудно поддающихся удалению.

Выбор лучшего пикосекундного лазера, правильного доктора и современной надежной клиники - это залог безопасного удаления татуировок и перманентного макияжа! Серьезный подход к выбору позволит сократить количество визитов, избежать болезненных ощущений и травм, а также получить гарантированный результат.