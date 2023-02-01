В бутиках Boggi Milano появилась новая весенне-летняя коллекция 2023

Переосмысление — ключевое слово, определяющее потребность в новом взгляде на современный городской стиль. Она проистекает из желания найти ключи к гардеробу, состоящему из универсальной и удобной одежды, сочетающей в себе бизнес и отдых. Инновации, эластичность и комфорт, а также постоянное внимание к экологии — вот элементы, характеризующие новинки весенне-летней коллекции Boggi Milano. Откройте образы, состоящие из джерси, смеси хлопка и переработанной технической ткани.

Толстовки с капюшоном или на молнии из коллекции B Tech из легкого эластичного переработанного трикотажа, состоящего из смеси полиэстера и хлопка в сочетании с брюками на кулиске, из такой же ткани, которые отлично держат форму не образуя ненужных складок, создают легкий и непринужденныйй образ, который отлично подойдет как для рабочего дня, так и для отдыха.

Ветрозащитная куртка с капюшоном, являющаяся частью экологического проекта B Sustainable, изготовлена из трехслойной технической ткани подвергшейся вторичной переработке и отлично подходит для прохладного начала весны. Первый слой, который соприкасается с кожей, изготовлен из удобной и хорошо пропускающей воздух технической сетки, а внешний материал является водоотталкивающим (с рейтингом водяного столба: 5000). Такая многослойная конструкция позволяет постоянно отводить тепло тела, обеспечивая отличную воздухопроницаемость.

Рубашка поло S.Café® из инновационной экологически чистой пряжи, созданной путем переработки кофейной гущи, с помощью специальной технологии, использующей низкотемпературный, высоконапорный и энергосберегающий процесс. Этот уникальный полиэстер, смешанный с хлопком, позволяет получить ткань с высокими эксплуатационными характеристиками: быстро сохнет и защищает от УФ-излучения, превосходно контролирует запах и обеспечивает комфорт при прохладе.

И наконец, кроссовки из переработанной технической ткани из линии B Sustainable. Они чрезвычайно удобны и имеют двухцветную подошву из ЭВА и каучука, большой контрастный логотип вышитый сбоку и шнурки в тон.

Новая коллекция представлена в магазинах бренда в Москве: ТЦ Модный Сезон, Атриум, Афимолл, Метрополис, Авиапарк, Европолис-Ростокино, МЕГА-Теплый Стан, а также в бутике на Ленинском Проспекте, 22, в Санкт-Петербурге: ТРЦ Галерея, в Ростове-на-Дону: ТРК Горизонт или на сайте ru.boggi.com