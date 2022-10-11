В сентябре в интерьерном центре Casa Ricca Expo открылся флагманский монобрендовый салон Gamma Arredamenti.



Ручная работа в сочетании с тщательно продуманным дизайном подчеркивает мастерство изготовителей. При разработке продукции особое внимание уделяется материалам. Кожа, мрамор, металл, дерево и керамика — используются для придания изделиям уникального стиля, проработанного до мелочей.

Ключевые особенности:

Изобилие модульных диванов в ассортименте бренда. Можно собрать диван, как конструктор, максимально точно вписать его в нужное пространство; Ручная работа. Каждый предмет мягкой мебели обит вручную лучшими мастерами, хранящими древние традиции ремесла; Использование новых технологий и инновационных материалов в наполнителях и обивки.

Dandy Home

Коллекция, спроектированная именитым дизайнером Джузеппе Вигано. В коллекции можно увидеть пряжки, пуговицы, крупные рельефные строчки и ремни,отсылающие к эстетике модных аксессуаров.

Atmosphere

Коллекция разрабатывается командой дизайнеров фабрики во главе с президентом Габриеле Гетти. Модели коллекции отличаются простыми формами,прямыми линиями, строгим и современным дизайном.