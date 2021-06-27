В итальянском Сорренто в рамках Дня Горького прошла фотовыставка работ Александра Забегина

Мэрия итальянского города Сорренто 18 июня 2021 года совместно с Институтом мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук провела День Горького.

В этот день в City Hall мэрии Сорренто прошел телемост с участием мэра Сорренто Массимо Копполы, который объявил об учреждении Дня Горького, ежегодное празднование которого в Сорренто послужит сохранению памяти русского писателя, прожившего в итальянском городе Сорренто почти 10 лет — в период 1924-1933 годов. Таким образом город Сорренто и его российские партнеры намерены внести свой вклад в написание новых страниц итальянско-российской дружбы.

Делегация во главе с мэром посетила площадь Пьяцца делла Виттория, чтобы отдать дань уважения Максиму Горькому и возложить лавровый венок к памятнику Горькому. Памятник был создан художником Александром Рукавишниковым и установлен на берегу Неаполитанского залива рядом с домом Торквато Тассо. В течение дня на здании мэрии Соррренто развевался флаг Российской Федерации рядом с флагами Итальянской Республики и Евросоюза.

Кроме того, в рамках Дня Горького прошла фотовыставка художника Александра Забегина «Дом Максима Горького в Москве», созданная при поддержке Музея А.М. Горького ИМЛИ РАН и галереи ZABEGINA.

Александр Забегин занимается фотографией с юных лет, и тема культурного наследия постоянного присутствует в его работах. Фотографии, представленные на выставке - легкие и романтичные. Искусствоведы и гости выставки отметили необычный подход художника к интерьерной фотографии. Теплые цвета и изящество деталей - можно бесконечно восхищаться тем, как красиво автор передал атмосферу последнего дома Горького.

Краткая справка о художнике:

Александр Забегин родился в 1985 году в Москве. В 1998 году окончил Художественную школу имени Балакирева, а в 2007 году - факультет дизайна Московского гуманитарного университета. Участник и победитель международных фестивалей и конкурсов, в том числе Международного салона SAUMUR AR(T) CHEVAL и AR(T) CHEVAL ET L'EPERON во Франции, председатель жюри Международного конкурса "Эквифото". Он создал серию работ на темы: "Моя Москва", "Посвящение Лансере", "Небо", "Лошади”, “Мир животных", "Цирк на Цветном бульваре", "Замки Шантийи", "Лазурный берег. Впечатления", "Дом-музей Горького в Москве. Особняк Рябушинского", "Русские усадьбы".

Фотографии и дизайнерские работы экспонировались в Художественной галерее "Муха", Государственных выставочных залах "Варшавка" и "Выхино", неоднократно на Международных выставках "Эквирос", "Иппосфера", "Зоосфера", "Декор стен и потолков", на Московском Международном ветеринарном конгрессе, на Международных выставках Salon du Cheval во Франции и Al Fares Dubai в Объединенных Арабских Эмиратах, в Российском фонде культуры, Государственном историческом музее и Государственном Дарвиновском музее в России. Персональные выставки прошли в Конгресс-центре Анже, на Венсенском ипподроме в Париже, во Дворце Европы в Ментоне (Франция), в галерее "Конюшня", в Barvikha Luxury Village и на ART RUSSIA FAIR 2021 в Гостином дворе (Россия). Постоянная экспозиция художественной фотографии Александра находится в историческом и грандиозном Колонном зале Центрального Московского ипподрома.

Александр много работает в репортажной фотографии, его работы публикуются в книгах, журналах и газетах. Многочисленные фотографии и дизайнерские работы были приобретены для частных коллекций в России, Казахстане, Беларуси, Украине, Франции, США, Иране, Объединенных Арабских Эмиратах, Аргентине, Германии, Великобритании, Ирландии, Голландии, Марокко, Бразилии, Австралии, Новой Зеландии, Швейцарии, Италии, Швеции.

Светлана Демкина, директор Музея М. Горького ИМЛИ РАН, о доме Горького в Москве:

14 мая 1931 года Горький (Алексей Максимович Пешков, 1868-1936) впервые переступил порог своего последнего дома. Окончательно Горький поселился в нем в мае 1933 года, когда навсегда покинул Сорренто, свою любимую Италию, где прожил в общей сложности семнадцать лет. В мае 1965 года в доме Горького состоялось открытие мемориального Музея-квартиры М.Горького, который стал частью Музея М. Горького Института мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук (ИМЛИ РАН), который был основан Горьким в 1932 году и теперь носит его имя.

Два зала второго этажа особняка рассказывают о последнем периоде жизни писателя после возвращения на родину: здесь сохранилась мемориальная обстановка, личные вещи, картины, фотографии, посмертная маска Горького. В доме находятся коллекция восточного искусства, живопись и скульптура; уникальная Личная библиотека – последнее книжное собрание писателя, отразившее чрезвычайную широту интересов и уровень познаний бывшего босяка с двумя классами образования нижегородского начального училища, впоследствии пять раз номинировавшегося на Нобелевскую премию (1918, 1923, 1928, 1931 и 1933). Но главное – первый мемориальный этаж особняка, где писатель прожил последние пять лет, очень много работал (пьесы «Егор Булычев и другие», «Достигаев и другие», «Васса Железнова»; роман «Жизнь Клима Самгина»). Здесь Горький принимал многочисленных гостей, писателей и членов правительства, готовил Первый Всесоюзный съезд писателей; редактировал огромное количество рукописей, пережил смерть единственного сына. В мемориальных комнатах - столовой, библиотеке, кабинете, спальне – все осталось как при жизни Горького. Последний дом Горького – важнейший источник для изучения жизни и творчества писателя.

Особняк на Малой Никитской, 6 - памятник архитектуры стиля модерн начала ХХ в., выдающееся произведение академика Федора Осиповича Шехтеля. Среди многочисленных построек в Москве этот дом – одно из самых известных творений зодчего, ставшее его визитной карточкой. Художественный облик дома - особый символический мир, созданный Шехтелем, художником стиля модерн. Благодаря музейному статусу особняк сохранил свой первоначальный облик, интерьеры, витражи, паркет, резные двери и главное украшение – лестницу-волну со светильником-медузой.

Выставка фотографий «Дом Максима Горького в Москве» художника Алексаендр Забегина проводится при поддержке Музея М. Горького ИМЛИ РАН и Итальянского института культуры в Санкт-Петербурге.