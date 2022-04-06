В Москве прошло ежегодное грандиозное событие RUSSIAN FASHION SHOW – высококачественное трейд-шоу в европейском формате от создателей всероссийского онлайн-конкурса для моделей THE SUPERFACE’ Russia. Участие в модных показах приняли дизайнеры Ангелина Суралева, Дарья Виноградова, Екатерина Черненкова, Юлия Крылова, бренды ZunaMi, Papaya, Jana Vesna, Modnyli, Limon de Pompon, Klimkova Kids, Kristi Couture, Leya.me, Art Podium Kids, Moda Podiumkids, Das, Tixi и Zedzetter, известные модели, блоггеры из Emotion House и Content Clan. Среди молодых артистов можно было увидеть популярную группу NEдетки от Muha Music, звезд «Непосед», участников проекта «Голос». Ведущим был выбран Сергей Зайцев, телеведущий каналов «Россия 1» и «Россия 24», продюсер и ведущий кулинарного шоу «Званый гость», автор 9 проектов на YouTube. Шоу посетил известный fashion-фотограф Бразилии Gustavo Duran, создатель главной модной премиум-книги в Рио де Жанейро и Сан-Паулу – SUPERSTAR. С Густаво работают Vogue Brasil и Harper’s Bazaar Brazil. Официальные партнеры шоу – Trutenko Show, Studio Zoyaniki, компания Bakerton, Milan Hotel, RU.Model Management.

@russianfashionshow_official

t.me/russianfashionshow

www.rf-show.com