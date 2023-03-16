В Москве состоится показ Designer Fashion Week

19 марта 2023 г. в отеле «Hilton Moscow Leningradskaya» состоится закрытый показ дизайнерских платьев «Designer fashion week 2023» для представителей fashion индустрии и ценителей моды, красоты и стиля.

В рамках мероприятия современные ведущие дизайнеры (Elena Melyakina, Julya Krylova, MODNYLI, Вера Версаль, Slada Fashion, Alena Iordan и др.) представят свои новые коллекции.

Показ «Designer fashion week 2023» будет состоять из 2 частей, в ходе которых для гостей будут организованы:

- конкурс красоты «Miss NEW beauty»;

- интерактивная шоу-программа с живым звуком, ведущими TANA и Тимофеем Боженко и хореографом Черниковой Вероникой;

- выступления артистов (певцы Сарафанова Серафима, Элизабет, Dima Gucci, NADI, Александра Шерлинг, фокусники Даниил Багинский, Добронто Диво, Ефим Крылов, Вадим Петров, Виктор Дэгео, восточные танцы (Карина Мельников));

- интеллектуальный конкурс;

- fashion-art (перфоманс от художников);

- музыкальное сопровождение (Dj EL, Dj Akella);

- выход в купальниках;

- шоу причесок (Андрей Вишневский);

- фотосессии;

- розыгрыш призов от партнеров мероприятия;

- afterparty.

Количество мест на мероприятие ограничено.

Организатором показа является дизайнер и фотограф Алена Иордан: Alena99rus@bk.ru, alenaiordan

Партнерами мероприятия являются:

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