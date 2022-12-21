13 декабря в Яровит Холл в Москве состоялся первый Форум BeautyPROCBET для beauty-предпринимателей, организованный отраслевой ассоциацией Ассоциация «Красивый Бизнес» при поддержке Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Форум организовывался с целью объединения различных участников бьюти-сообщества для поиска новых решений и построения надёжных взаимоотношений между производителями, и поставщиками, крупными франшизными проектами и небольшими салонами, а также независимыми профессионалами и консалтингом. На форуме была создана комфортная атмосфера для непринужденного делового общения. На небольшой экспозоне поставщики и производители собрали массу полезных контактов, ведь владельцы салонов красоты были основными посетителями Форума. Организаторы предусмотрели специальную квест-игру, которая была придумана так, чтобы все участники Форума посетили каждый стенд на экспозоне. На Форуме выступали лучшие отраслевые (и не только отраслевые) спикеры. Хедлайнером сцены стал звездный маркетолог Роман Тарасенко. Его выступление «Главмаркетинг. Что делать маркетингу в новых реалиях» покорило всех слушаетелей.

Деловая программа форума завершилась в 19 часов. И была объявлена торжественная часть мероприятия. На сцену был приглашен Роман Седловский (Член Президиума Ассоциации «Красивый Бизнес «АКБ», Председатель экспертного жюри Премии Бьютипросвет) и Ольга Табаленкова (руководитель и главный редактор проекта Япарикмахер, ответственный секретарь) – они объявили старт церемонии награждения премией BeautyPROСВЕТ.

В номинации «BEAUTY-ВЗЛЕТ И МАСШТАБ», премию «Взлёт» получила сеть салонов IDOL FACE

▪️Премия Масштаб – сеть салонов 4HANDS.

▪️В номинации «НАСТАВНИК BEAUTY-СФЕРЫ» премию получила Елена Алексеюк (Sointerа)

▪️Премию «УНИКАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ» получила сеть салонов IDOL FACE

▪️ЛУЧШИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТОМ В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ стала школа SOINTERA Елены Алексеюк.

▪️Премию «ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОСМЕТИКИ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ» получил бренд косметики из г.Сочи «Краснополянская Косметика»

Также организаторы предусмотрели две специальные премии вне конкурсной программы:

▪️Премия за «Активность и вовлечение» досталась сети салонов LUCKY.

▪️А премия «Пример для профильных производств» российскому nail-бренду EMI.