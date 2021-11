В Москве выбрали 8 лучших молодых дизайнеров, использующих новые fashion-технологии

19 ноября на премии «Технологии в моде» определили ТОП-8 новаторов в fashion-индустрии - начинающих российских дизайнеров, использующих новые подходы в дизайне и пошиве одежды. За награду боролись 55 молодых брендов, выпускников «Школы Модного бизнеса». Мероприятие прошло на площадке дизайн-завода «Флакон».

Мероприятие состояло из двух частей: показа коллекций номинантов на премию «Технологии в моде» и награждения победителей.

Все представленные бренды сделали свой выбор в пользу осознанной моды, дизайнеры представили модели из натуральных и переработанных тканей. Среди них бренды: FIRANSO, FEDUL, My Palu, NO.clones, FITI FIT, Lazarus, SAVELEVA, Ushwéar, SOLSMI, SHE и другие. Многие настроили производство по принципу Zero Waste, где обрезки ткани не выбрасывают, а находят применение как декор или аксессуар. Еще одним трендом на подиуме стала естественность. Часть брендов, например, COMZO и FORMA WOMAN выпустили бодипозитивные коллекции. В показе приняли участие модели с разными типами фигур и ростом. Организаторы хотели подчеркнуть, что ценят естественную разную красоту, а не навязанные стандарты. На мероприятии присутствовало более 450 гостей, среди которых было много блогеров, звезд в сфере моды и инфлюенсеров. Среди гостей замечены: Катя IOWA, Диля Долинская, Ника Вайпер, Юлия Герман, Рената Пиотровски, Мария Белова, Анастасия Смирнова, Никита Серовски, Натали Неведрова, Оля Слово, Ирина Йовович, Валерия Барбуца, Ингрид Олеринская, Елизавета Жарких, Кристина Шаповалова, Антон Пяскорский и Юлия Завьялова. Больше 1500 человек смотрели онлайн-трансляцию мероприятия. Помимо модной составляющей гостей порадовал диджей-сет от Софии Мунтян и выступление Директора Всего. Итогом показа стало награждение лучших дизайнеров, которое проходило в восьми разных номинациях.

Анна Куц:

«Я думаю, еще не было показов, на которых в один день свои коллекции представили бы сразу 55 дизайнеров. Ни в России, ни в других странах. Я горжусь тем, что у “Школы Модного бизнеса” это получилось. Дизайнеры, выпускники школы, представили коллекции, которые соответствуют трендам и задают новые. Благодаря такому мощному комьюнити профессионалов и новичков у нас получится двигать российскую моду вперед и развивать легкую промышленность в стране», - рассказывает основатель «Школы Модного бизнеса» и бренда «Кожа Ангела».

В главной номинации «Новое слово в дизайне» победила талантливая Ирина Федотова со своим брендом FIRANSO. По ее словам, она использовала самую древнюю и проверенную технологию в дизайне - бесшовную, которая сейчас опять пробивается в мир моды. Мало того, что в данном бренде отсутствуют швы, так ещё и все изделия экологичные и изготовлены из натуральных материалов. Ирина рассказала, что даже она сама не смогла бы повторить в точности ту или иную вещь, так как вся коллекция эксклюзивная.

Ирина Федотова:

«Я считаю, что создавать вещи — это дар. Это творец моими руками создаёт произведения искусства».

Победительница в номинации «Классика и Casual. Новое прочтение» представила коллекцию бренда COMZO для людей с пышными формами. Основательница этого бодипозитивного бренда Эльмира Керимова представила платья-рубашки для девушек с размером одежды «плюс сайз». По ее словам, для создания одежды, она и ее команда подбирают ткани только с натуральным составом. Вдохновением на создание такого бренда стали клиентки Эльмиры.

Эльмира Керимова:

«Людей с пышными формами часто ущемляют, говорят, что им нужно скрывать фигуру или вообще надеть на себя мешок. У меня постоянно было негодование на этот счёт, я так не считаю».

На мероприятии дизайнеры представили коллекции одежды в разных категориях: casual и классика, спорт, домашние наряды, круизная одежда и нижнее белье, верхняя одежда, для детей и подростков. Такой обширный выбор не случаен, премия «Технологии в моде» направлена на увеличение интереса к отечественной одежде и отечественным дизайнерам.

«В детстве, когда мы с мамой ходили по магазинам, я часто слышала фразу: «О! Импортная вещь — надо брать!». Раньше только импортные вещи ассоциировались с качеством и уникальностью. Но теперь ландшафт рынка меняется. У нас в стране огромное количество талантливых и трудолюбивых людей, которые могут создавать великолепные вещи. Я горжусь тем, что наша команда «ШМБ» помогает начинающим предпринимателям создавать свои бренды и выходить на рынок. Мы делаем большой вклад в развитие экономики страны», - добавляет сооснователь «Школы Модного бизнеса» Александра Афанасьева.

Справка:

«Школа Модного бизнеса» — лидер в сфере бизнес-образования для fashion-индустрии. Эксперты школы помогают начинающим дизайнерам превратить идею создать бренд одежды в дело и работу мечты. Вокруг школы формируется профессиональное комьюнити fashion-экспертов, инфлюенсеров и дизайнеров одежды. За 1,5 года с момента запуска «Школа модного бизнеса» провела в швейный мир больше 1000 человек, запустились сотни новых брендов, десятки действующих бизнесов сумели масштабироваться до миллионных оборотов. Все дизайнеры на показе - выпускники «Школы модного бизнеса».

Автор: Валерия Волкова, Валерия Гвоздкова

Источник: Melon Rich