В новом отеле Marriott Imperial Plaza состоялся праздник моды и красоты Back to Fashion

Эффектную одежду для дома представил премиальный бренд Josephine Cashpar. Изделия бренда выполнены исключительно из натуральных тканей высокого качества, а изюминкой бренда является сочетание итальянского натурального шёлка и шелкового кружева.

Авторское ателье Fursamazing создает уникальные изделия из кожи и меха. Творческий почерк дизайнера Виктории Лоскутовой – изысканность, стиль, индивидуальность каждого изделия.

Бренд Semiletova пользуется заслуженным успехом у женщин, уверенных в себе, благополучных, активных, самодостаточных. Это бренд для тех, кто выбирает смелые вещи и яркие решения. Каждое изделие бренда Naz Maer гармония, женственность, безупречный стиль! За 7 лет работы в команде великого кутюрье Жана-Поля Готье дизайнер приобрел бесценный опыт и уникальные знания, которые воплощены в ярких и эффектных авторских коллекциях молодого мастера высокой моды.

Дом моды Alena Nega представил новую коллекцию "Amethyst". Актуальная в этом сезоне сиренево-фиолетовая гамма, очертания и геометрия аметиста - стали главной темой коллекции. Волнующие и вдохновляющие оттенки нежной лаванды, чувственной сирени, изысканные фактуры, струящиеся ткани призваны будоражить и восхищать!

Основной мотив весенне-летней коллекции 2022 бренда ASTROMODA – это яркая роспись. В показе участвовали те, для кого создаются эти жизнерадостные вещи. Ведь каждый плащ или платье наделен своим уникальным художественным кодом, в соответствии с научным подходом, который разработан дизайнером марки Еленой Махиня. Такая одежда становится артефактом и остается в гардеробе надолго, радует, вдохновляет и исполняет желания!

Роскошные образы моделей были созданы непревзойденными мастерами - виртуозными стилистами и визажистами сети британских салонов SACO.