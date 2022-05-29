Veg-life Expo - вперед к здоровому образу жизни

Два раза в год в Москве проходит крупнейшая в России выставка Veg-life Expo, посвященная здоровому образу жизни. Ежегодно она собирает больше 6 000 посетителей, которые заботятся о своей красоте, здоровье и с особенным вниманием подходят к выбору товаров и услуг для своего здоровья и красоты.

В этом году Veg-Life Expo пройдет с 3 по 5 июня в Москве.

На выставке не просто будут представлены такие направления, как спорт и контроль здоровья, правильное питание, ментальное здоровье, экология и окружающая среда, а значительно усовершенствуется и сам формат. Теперь здесь будут консультации с врачами-специалистами, лекции, встречи с психологами, сомнологами, тестирование ЗОЖ-продукции, вегетарианская кухня, а ещё фитнес, йога, диетология, нутрициология, детокс, спортивное питание, ментальное здоровье, музыка, косметика. А участниками выставки станут представители федеральных и региональных торговых сетей и компании-дистрибьюторы, которые познакомят посетителей с новинками ЗОЖ-рынка, например швейцарский бренд Zepter станет партнером мероприятия и представит сразу несколько своих брендов: продукцию для здорового приготовления и хранения пищи, приборы для светотерапии Биоптрон, очки с фуллереновым покрытием Zepter Hyperlight, которые защищают глаза и повышают работоспособность, а также недавно появившийся в компании бренд Quanomed, представленный товарами для здорового сна.

С приходом COVID-19 ЗОЖ-рынок сильно изменился. По оценкам специалистов, люди стали внимательнее относиться к своему здоровью и тщательнее выбирать продукты и услуги. Это стало драйвером расширения «здоровых» линеек товаров и услуг для российских производителей. Более 140 компаний-участников представят свыше 5 000 наименований последних новинок ЗОЖ-товаров.

Главным трендом, как отмечают организаторы, становятся эко-инициативы. Veg-Life Expo расскажет посетителям и участникам обо всех современных направлениях в данной сфере: переработка (recycling) мусора, принципы zero waste, раздельный сбор мусора, эко-упаковки.

Veg-Life Expo — это идеальное место для тех, кто бережно относится к своему здоровью, заботится о своей красоте, а также любит на выходных посещать неформальные мероприятия в компании своих друзей и коллег.

О Zepter

Международная холдинговая компания, которая занимается производством, распространением и продажей потребительских товаров для здоровья и красоты. Компания была основана в 1986 году в Линце, штаб-квартира находится в Швейцарии. Продукция производится на восьми собственных заводах компании, расположенных в Германии, Италии и Швейцарии.

Официальный сайт Zepter: https://www.zepter.ru/