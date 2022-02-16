Весенние бьюти-боксы от Royal Samples

Весна — это время любви. Время прекрасных преображений, время радости и, конечно же, красоты! В преддверии прихода самой романтичной и чудесной поры года Royal Samples представляет НОВЫЕ БЬЮТИ-БОКСЫ, заказать которые можно эксклюзивно на Wildberries.

Новые коробочки с косметикой сочетают в себе все, что так любят девушки: пользу, красоту и выгоду!

Участниками боксов стали потрясающие продукты от мировых и российских брендов:

Лосьон для тела Palmer's, маска для волос Hask, тушь для ресниц (AFRODITE, VENERE, DIANA) L’arte del bello, гель для душа RAINGLOW и COCO MILKSHAKE Younicorn, сухой кондиционер Syoss, карандаш механический для бровей 2 в 1 Lic, тональный крем Soft velvet foundation Lic, тени для век на масляной основе Eyeshadow perfect shine Lic, пенящийся гель для умывания на основе цветочных ферментов Whamisa, гидрофильное масло на основе цветочных ферментов Whamisa, кактусовая сыворотка Whamisa, тканевая маска Limoni, гель-блеск для лица и тела Color Icon Glitter Single Wet n Wild, крем для рук Мягкость & Нежность Ecolatier, увлажняющий успокаивающий крем Dermedic, шампунь Rausch, жидкие тени Relouis, тональный крем ARAVIA Laboratories, гель для душа EDEN Cosmetics, гель для душа Naturalium, сухой шампунь Batiste, антисептик Doctor's Advice, тканевая маска Superfood Institute Estelare.

Декоративная косметика и уходовые продукты для лица, тела и волос — в новых бьюти-боксах представлены необходимые бьюти-помощники на каждый день.

Внутри бокса "Best Spring" (17 участников) косметики собрано на 6000 руб., а его цена продажи от 1699 руб. + СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОДАРОК: мерцающая соль для ванны COSMIC DUST или расческа для волос Wet Brush.

Внутри бокса "Новинки и маст-хевы сезона" (16 участников) косметики собрано более, чем на 7100 руб., а его цена продажи от 1853 руб. + СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОДАРОК: мерцающая соль для ванны COSMIC DUST или патчи под глаза Kims.

Нельзя терять ни минуты! Скорее забирайте коробочку красоты от Royal Samples, заказать которую можно эксклюзивно на Wildberries. https://www.wildberries.ru/brands/royal-samples?sort=rate&page=1&utm_source=royal-samples&utm_medium=media&utm_campaign=mass-media — их количество ограничено!

Важно! Перед заказом пройдите авторизацию — войдите, пожалуйста, через своё мобильное приложение или через сайт, чтобы цена пересчиталась.