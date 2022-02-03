Весенние новинки NOTE

Note Cosmetique представляет новинки коллекции макияжа.

Тушь для ресниц Экстремальный объем и эффект распахнутого притягательного взгляда Lash ID Mascara

Роскошная тушь для ресниц, сочетающая в себе эффект экстремального объема и разделения каждой ресницы. Сочетание силиконовой щеточки для туши увеличенного размера и кремовой насыщенной текстуры для получения неповторимого эффекта распахнутого притягательного взгляда.

Запеченные румяна Baked Blusher

Невесомые чувственные запеченные румяна позволяют подчеркнуть линию скул теплым естественным свечением. Влажное и сухое нанесение позволяет добиться разной степени покрытия и сияния.

Жидкий хайлайтер в каплях Drop Highlighter

Жидкий хайлайтер для лица, мгновенно придающий коже сияние. Легкая, мягкая, нежирная текстура с равномерной растушевкой на коже и на тональной основе. Доступен в розовом и бронзовом оттенках. Подходит для всех типов кожи.

https://notecosmetique.ru/