«Возвращение к классике»: тенденции декоративного макияжа

В макияже губ и глаз снова властвуют классические помады и тени, которая идеально сочетаются с золотыми украшениями и простыми элегантными прическами. Формула губной помады может быть матовая, умеренно глянцевая или сатиновая, а тени обладать матовым, дуохромным и металлическим финишем.

Выполняя макияж можно сконцентрироваться только на губах (простой и одновременно элегантный стиль макияжа) или дополнить его едва заметными стрелками на веках.

Сатиновая помада Variete от Eveline Cosmetics является продолжением известной одноименной серии.

Придает сатиновый мягкий блеск на губах, сочетающийся с увлажняющим эффектом для кожи губ.

Формула превосходно наносится, обеспечивая интенсивный цвет и равномерное устойчивое покрытие одним движением руки.

Благодаря содержанию масла жожоба и кунжута питает кожу губ, комфортно носится и ощущается на губах.

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА и ВИТАМИН E обеспечивают увлажнение в течение времени ношения помады.

Помада имеет приятный ненавязчивый запах, хорошо ложится на губы и не скатывается.

Палетка теней для век Mystic Galaxy от Eveline Cosmetics – идеальный набор из двенадцати гармонично подобранных оттенков с матовым, дуохромным и металлическим финишем. Стойкая, интенсивно пигментированная формула теней позволяет создать классический дневной макияж или неповторимый вечерний образ. Элегантная упаковка содержит встроенное зеркало и двустороннюю профессиональную кисточку, форма которой позволяет точно наносить и растушевывать тени как на верхнем, так и на нижнем веке.