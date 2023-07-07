Все для выгодного шопинга!

Ювелирный мультибрендовый магазин SUNLIGHT предлагает отличный способ насладиться грамотным и продуманным шопингом, для этого ретейлер обновил свою программу лояльности. Теперь клиенты сети могут баловать себя и своих близких драгоценными подарками чаще обычного.

Основной фокус новой Программы лояльности SUNLIGHT Club это возможность списывать свои бонусные рубли до 50% от стоимости украшения (теперь 1 бонус равен одному рублю при расчетах в сети). В июле в честь перезапуска действует ВАУ-оффер – 20% кешбэк на все покупки, который можно тратить через 14 дней на ВСЕ украшения, кроме Хитов. Например, приобретая Золотое кольцо с изумрудами, бриллиантами и пожизненной гарантией «БРИЛЛИАНТЫ ЯКУТИИ» стоимостью 173 500 рублей на бонусный счет покупателя возвращается 8 675 бонусных рублей. Используя накопленный кешбэк, можно оплатить до 50% стоимости роскошного браслета в стиле old money бренда CESSARO. Его стоимость вместо 12 890 рублей станет 6 445 рублей.

Но это еще не все! Проявляя активность в мобильном приложении сети и в социальных сетях SUNLIGHT, у вас есть возможность копить и приумножать баллы, чтобы получить еще больше преимуществ. Подробности о программе лояльности и ее возможностях можно найти по ссылке: http://sunlight.net/loyalty/?shortlink=loyalty&c=smi_lifestyle&pid=lifestyle&deep_link_value=smilifestyle&af_xp=custom&source_caller=ui

Сочетайте приятное с полезным, совершая покупки с максимальной выгодой в крупнейшей ювелирной сети, где вас ждут более 50 000 великолепных украшений. SUNLIGHT - ваш путь к стильному и эксклюзивному шопингу!

SUNLIGHT – ювелирная мультибрендовая сеть №1 в России. 578 магазинов в 229 городах России. Лидер по посещаемости собственных онлайн-площадок среди ювелирных брендов в мире: более 10 млн пользователей ежемесячно. На рынке с 1995 года. Сайт: sunlight.net.