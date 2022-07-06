28-30 июня 2022 г. в Международном выставочном центре «ЭКСПОЦЕНТР» прошла 25-я Международная выставка зимней моды, кожи и меха «LeShow Москва» для профессионалов кожевенно-меховой индустрии, зимней и верхней одежды.

В выставке приняли участие более 100 брендов из России, Турции, Монголии, Италии, Республики Беларусь и Казахстана. Участники представили профессиональной публике верхнюю одежду из кожи и меха, экомеха, верхнюю одежду с отделкой из меха, пальто, пуховики, изделия из трикотажа, кашемира, шерсти, повседневную верхнюю одежду, спортивную верхнюю одежду, головные уборы и аксессуары, полуфабрикаты и фурнитуру.

28 июня в честь юбилея выставки был представлен большой гала-показ. Особый гость, Татьяна Михалкова, президент Благотворительного фонда «Русский Силуэт», открыла мероприятие и представила молодых дизайнеров одноименного международного конкурса: Тимура Хамраева, Марию Пика, Сашу Гапанович, Ульяну Соколову.

Хедлайнером выступил российский дизайнер и новатор в области меховой моды Игорь Гуляев, а продолжила показ российский дизайнер Виктория Андреянова. Коллекция Victoria Andreyanova осень-зима 2022/23 вместила в себя знаковые силуэты и детали из истории бренда, которому в этом году исполняется 30 лет.

Гостей праздничного дефиле ждал также премьерный показ от Натальи Матвеевой, выпускницы Лаборатории Моды Вячеслава Зайцева. Дизайнер представил свой бренд эксклюзивных изделий из меха — Re-Look Furs.

В заключительной части шоу специальный гость Виктория Цыганова продемонстрировала публике свою новую авторскую коллекцию верхней одежды бренда «TSIGANOVA».