WRANGLER ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЛОБАЛЬНУЮ ПЛАТФОРМУ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: "WECARE WRANGLER"

Платформа подтверждает преданность бренда Wrangler принципам устойчивого развития и сходится с запуском нового предложения экологически чистых зеленых джинсов

GREENSBORO, штат Северная Каролина (31 июля 2021 года) – Wrangler®, мировая икона джинсовой и повседневной одежды, сегодня объявила о запуске платформы устойчивого развития WeCare Wrangler™, основанной на давней приверженности бренда к защите планеты и людей, которые называют ее домом. WeCare Wrangler объединяет наследие бренда в области устойчивого развития с измеримыми целями, призванными дать потребителям одежду, которую они знают и любят, и в тоже время снижая воздействие бренда на окружающую среду.

Одновременно с запуском платформы WeCare Wrangler, бренд выпустил новый ассортимент Retro® Green Jean, который совершенствует любимые стили Wrangler, используя натуральные волокна разного типа, переработанную фурнитуру и экологически чистые материалы от подола до пояса, и включая все, что между ними.

"Для Wrangler важно, что входит в состав нашей одежды. Наш процесс создания одежды, которая так привлекательна потребителям, начинается с внимания к планете и к людям, которые считают ее домом", - заявил Том Уолдрон, EVP, президент глобального бренда Wrangler. "Платформа устойчивого развития WeCare Wrangler станет нашей дорожной картой, которая поможет нам привести индустрию к значимым изменениям, которые окажут более позитивные экологические и социальные последствия".

Устойчивые инновации, определяемые тремя основными целями:

В основе платформы WeCare Wrangler лежат три ключевых направления:

1. Планета: Культовая джинсовая ткань Wrangler начинается с хлопка, и бренд стремится сохранить землю, на которой он произрастает. Начиная с защиты почвы, экономии воды, сокращения отходов и энергопотребления - сокращение пагубного влияния на планету – все, к чему стремится Wrangler.

2. Продукт: Компания Wrangler осознает, что ресурсы планеты ограничены, и по этой причине постоянно вырабатывает новые методы производства своей продукции и то, из чего она сделана, находя все больше способов экономичного использования ресурсов.

3. Люди: Wrangler стремится поступать справедливо по отношению ко всем людям, при помощи своей продукции. Иными словами, бренд достойно и уважительно относится к сотрудникам по всей международной цепочке поставок. Это также означает соблюдение курса бренда по поиску новых путей уменьшения воздействия на окружающую среду.

Ответственность, обусловленная вниманием к деталям

В рамках программы WeCare Wrangler опирается на шаги, уже предпринятые брендом в направлении более устойчивого будущего. Компания ставит перед собой амбициозные цели, поскольку они крайне важны. К ним относятся:

● 100 процентный отказ от химикатов в производственной цепочке поставок к 2023 году.

● 100-процентный переход на возобновляемую энергию на всех собственных и эксплуатируемых объектах к 2025 году

● 100 процентное устойчивое производство чистого хлопка к 2025 году

● 50-процентное сокращение затрат на воду к 2030 году

Устойчивое развитие одежды благодаря новым разработкам и сотрудничеству в области промышленности

Wrangler идет по пути устойчивого развития цепочки поставок благодаря стратегическим альянсам, которые выводят производство одежды на новый уровень. Помимо того, что в прошлом году бренд

подписал руководство Фонда Эллен Макартур "Jeans Redesign", он также присоединился к инициативе "Make Fashion Circular", которая содействует сотрудничеству между лидерами швейной промышленности, чтобы одежда производилась из безопасных и возобновляемых материалов, новые бизнес-модели увеличивали их использование, а старая одежда превращалась в новую.

"Мы постоянно ищем возможности для сотрудничества с нашими партнерами и поставщиками, чтобы минимизировать воздействие на планету", – сказал Джефф Фрай, вице-президент по разработке продукции и прямым закупкам в Kontoor Brands. "Когда мы работаем командой, мы можем создавать одежду, которая не только хорошо выглядит, но и бережет землю, на которой она создана".