XV фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв» состоялся

9 апреля 2022 года при поддержке Департамента спорта города Москвы состоялся XV фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв». Перед зрителями выступили более 50 именитых спортсменов России, которые продемонстрировали уникальные трюки в разных категориях. Гости шоу также увидели большую экстремальную эстафету, в которой приняли участие райдеры – финалисты в своих дисциплинах. За музыкальное сопровождение фестиваля будут отвечать исполнители ST, Dabro, Джаро и Ханза.

Насыщенная программа фестиваля включала в себя выступления спортсменов из разных дисциплин: FMX (трюки на мотоциклах), Big-Air на BMX, MTB и Scooter (трюки, выполненные на прыжковых трамплинах на велосипедах и самокатах), Ice Cross на роликовых коньках (скоростной спуск по специальным трассам), а также паркур и скалолазание. В «Прорыве» приняли участие победители различных масштабных спортивных чемпионатов и члены сборной России. Лучше BMX-трюки показали Александр Никулин (участник X Games в дисциплине Dirt, серебряный призер X Games в категории Best Trick Park), Ирек Ризаев (участник ОИ 2020 в Токио, член сборной по BMX-фристайлу), Константин Андреев (член сборной по ВМХ-фристайлу, участник ОИ 2020 в Токио, входит в Топ-20 мирового рейтинга в дисциплине ВМХ-фристайл) и другие экстремалы.

Категорию МТВ представили Павел Алехин (легенда российского маунтинбайка, атлет команды Redbull, обладатель более пяти наград World First), Петр Андреев (чемпион России по МТВ), Евгений Курников (чемпион Латвии по МТВ-фристайлу) и другие райдеры.

FMX-дисциплину представляли Алексей Колесников (основоположник FMX в России, входит в Топ-20 лучших райдеров мира), Владимир Ярыгин (титулованный райдер, председатель комиссии по FMX в Мотоциклетной федерации России), Михаил Ярыгин (титулованный райдер, член комиссии по FMX в Мотоциклетной федерации России), Павел Антонов (титулованный райдер, создатель FMX-команды MAD MEN) и другие топ-спортсмены.

Невероятную скорость в категории Ice Cross на роликовых коньках показали Владислав Иванов (бронзовый призер Чемпионата мира 2021), Дмитрий Мурлычкин (Чемпион мира в 2021 и 2022 году), Даниил Александриков (призер международных соревнований) и другие спортсмены.

Юбилейный фестиваль стал полной перезагрузкой проекта: «Прорыв» в этом году проходил в формате экстремальных соревнований. По итогам выступлений атлетов судьи выбирали самых лучших участников в каждой спортивной дисциплине. Затем репер ST и Александр Немов, четырёхкратный олимпийский чемпион по гимнастике и пятикратный чемпион мира, распределяли их по своим командам для завершающей грандиозной эстафеты. Победу в эстафете завоевала команда ST, которая и получила кубок фестиваля "Прорыв".