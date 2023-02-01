«Я нарисую мир таким, каким люблю!» - сказочная фантазия «ДушеГреи»

Каждого из нас можно назвать художником своей жизни, а какой будет цветовая палитра нашей судьбы, яркой и насыщенной или тоскливой и унылой, во многом зависит от нас самих!

Вот уже 7 лет знаменитый российский дизайнер Наталья Душегрея раскрашивает образы прекрасных леди яркими красками!

Изюминкой верхней одежды бренда «ДушеГрея» в тандеме с принтами является художественная стёжка. Фантазийные платья, юбки и другие модели отличает оригинальность, изысканность, удобство, функциональность и, что немаловажно, эксклюзивность: коллекции «ДушеГреи» не повторяются, и если долго раздумывать, можно просто не успеть приобрести понравившуюся модель.

Ах, сколько модниц пытались найти такие же пальто, как у Лизы Арзамасовой и Ирины Медведевой, но, увы, опоздали: нельзя забывать, что дизайнерские вещи - это не масс-маркет, который из года в год практически не трансформируется.

Среди приверженцев бренда огромное количество знаменитых актрис, певиц, телеведущих, балерин и представителей других творческих профессий.

Актриса, теле- и радио ведущая, педагог и видный общественный деятель Яна Поплавская неоднократно признавалась в любви к одежде Натальи Душегреи. В платье из коллекции «Японский сад» Яна пришла на эфир программы Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба», для фестиваля «Амурская осень» в Благовещенске актриса выбрала тотал-лук из коллекции «Царская невеста».

На днях Яна Поплавская приняла участие в фотосессии бренда, которая прошла в живописных льдах Байкала, также актриса и общественный деятель стала приглашённым гостем на показе новой коллекции Натальи ДушеГреи с символичным названием «Планета Сибирь», который прошёл в рамках Проекта Байкальской недели искусства и ремёсел.

«Императрица Гардемарин», легендарная актриса и режиссёр Светлана Дружинина, в моделях по мотивам работ Голландских живописцев реализовала свою мечту - теперь корабли дрейфуют по волнам и открывают новые горизонты не только в выдающихся фильмах Светланы Сергеевны, но и в её нарядах!

Дрессировщица слонов, обладательница титула «Принцесса цирка» Анастасия Корнилова стала героиней одного из специальных проектов бренда, рассказывающего об успешных женщинах разных профессий.

«Я нарисую мир таким, каким люблю!» - саундтрек из знаменитого телесериала «Всегда говори всегда» в исполнении актрисы и певицы Татьяны Абрамовой стал девизом многих людей.

К слову, Татьяна Абрамова тоже большая любительница «ДушеГреи»: актриса регулярно посещает показы бренда и с радостью носит креативные вещи как в творческой, так и в личной жизни.

Бренд «ДушеГрея» всегда говорит «Да» яркой энергии и фантазии!

Текст подготовлен корреспондентом Юлией Бурулевой, фото: "Душегрея"