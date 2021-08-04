Вход
ADV



Интересно
Все сюжеты
SergeyVladimirov

YAKUBoWITCH запускает демократичную марку Be Witch

  • 125
  • 0
  • 04 Августа 202110:22

8 совершенно новых моделей по доступным ценам.

Демократичная марка Be Witch — это вторая линия одежды от бренда YAKUBoWITCH, которая сохранила в себе лучшее: философию, педантичное отношение к качеству, чувственный силуэт и посадку платьев точно по фигуре.

Образы первой коллекции полностью впитали в себя чары верховной ведьмы, которая без устали колдовала над ними в поисках идеала. Благодаря чему у марки появилось 8 волшебных моделей, которые готовы подчеркнуть индивидуальность женщины в условиях любых обстоятельств и случаев в жизни. Среди них:

  •  
  •  
  •  
  •  

 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2021
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru