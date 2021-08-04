YAKUBoWITCH запускает демократичную марку Be Witch

8 совершенно новых моделей по доступным ценам.

Демократичная марка Be Witch — это вторая линия одежды от бренда YAKUBoWITCH, которая сохранила в себе лучшее: философию, педантичное отношение к качеству, чувственный силуэт и посадку платьев точно по фигуре.

Образы первой коллекции полностью впитали в себя чары верховной ведьмы, которая без устали колдовала над ними в поисках идеала. Благодаря чему у марки появилось 8 волшебных моделей, которые готовы подчеркнуть индивидуальность женщины в условиях любых обстоятельств и случаев в жизни. Среди них: