Яркая коллекция Александра Арутюнова

20 апреля в Москве состоялось открытие «Недели моды Seasons Fashion Week SS’2022» в Торговой галерее «SEASONS».

Впервые в истории своего бренда известный российский дизайнер Александр Арутюнов провел открытый показ для всех желающих. Его коллекцию pret-a-porte отличает мастерское сочетание сложных пропорций, ручной вышивки, материалов и текстур. Гости смогли вживую увидеть работы мастера — легкие ткани, безупречный крой, актуальные цвета.

Среди звездных гостей были: Аврора, Надежда Стрелец, Надя Сысоева, Сердар Камбаров, Лаура Джугелия, Алена Водонаева, Игорь Андреев, Мария Миногарова, Мария Кравцова, Игорь Андреев, Ольга и Константин Андрикопулосы, Оксана Он, Эльвира Янковская, Яна Аносова, Урсула Ким, Кристина Левиева, Мария Лобанова, Полина Подплетенная.

В этом году ТГ «SEASONS» отмечает 10-летний юбилей и в самом центре Москвы с 20 по 23 апреля гостей ждет более 20 показов от российских брендов, конкурс молодых дизайнеров, который проводится совместно с РГУ им. Косыгина и public talk, где участники обсудят самые актуальные и острые вопросы Fashion-индустрии.

21 апреля состоялся показ российского дизайнера Виктории Андреяновой. Виктория — основатель и глава собственного дома моды Victoria Andreyanova. Роскошные ткани и архитектурные силуэты оверсайз считаются визитной карточкой бренда.

22 апреля в Неделе моды ТГ «Seasons» примет участие официальный магазин Gazgolder, созданный в коллаборации с артистами и музыкантами лейбла. Его коллекцию отличает ультрамодный крой и самое высокое качество, а также хорошо читаемые брендовые маркеры – цитаты из творчества Басты и N1NT3ND0, украшающие шапки, кофты и другую одежду.

23 апреля ярким завершением Недели моды Seasons Fashion Week SS’2022 станет показ апсайкл-коллекции, посвященной актуальному тренду на осознанное потребление, которую представит дизайнер Маша Цигаль. Коллекции бренда Masha Tsigal сочетают в себе оригинальный стиль и веяния современной моды, творческую палитру цвета и изысканное качество ткани, узнаваемый авторский почерк, определяющий настроение каждой коллекции.

Гости Seasons Fashion Week также познакомятся с коллекциями брендов Belucci, Sabrina Scala, Marco di Radi, которые представит компания СТОКМАНН, могут увидеть показы Maison Kaleidoscope, House of Leo, George Black, POP-OFF FUR, Leader byVADIM MERLIS, BLINOVA BRAND, Sofia Tereshina, Rina Collection, MKMM fashion platform, Addicted to, концептуальной мужской одежды от N68, а также работы молодых дизайнеров из РГУ им. Косыгина.

Следуя современной концепции «See now-buy now», организаторы предлагают гостям приобрести любую понравившуюся одежду из весенней и летней коллекции дизайнеров сразу после показа в одном из шоурумов.

Официальный автомобильный партнёр мероприятия – бренд EXEED – в день открытия Недели моды презентовал гостям стильную новинку 2022 года – компактный кроссовер EXEED LX. В премиальном и одновременно лаконичном EXEED LX множество ультрасовременных решений и опций, успевших стать визитной карточкой бренда.

Официальными партнерами выступают — бренд натуральной косметики EMVY, партнер “Складок.нет”, питьевая вода “Аруан”, информационные партнеры — World Fashion Channel, Designers from Russia, Celebrity TV, Fashion TV Europe, Moda 24/7.