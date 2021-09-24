Яркие оттенки в макияже глаз – один из главных бьюти-трендов!

Преимущества:
- палетка Neon Lights дает возможность экспериментировать и пробовать новые техники макияжа;
- 8 интенсивных матовых оттенков, подходящих для создания идеального smokey eyes;
- легкая текстура и насыщенный пигмент;
- формула, позволяющая легко смешивать и растушевывать цвета;
- удобная упаковка с аппликатором;
- высокое качество, доступная цена!
Применение:
1. Выберите самый светлый оттенок из палитры как базовый оттенок для всего века.
2. Используйте самый темный фиолетовый цвет, чтобы выделить внешний уголок глаза и складку века.
3. Выберите один из неоновых цветов теней для век из центра палитры и нанесите его на центр верхнего века и вдоль нижней линии ресниц.
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