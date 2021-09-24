Яркие оттенки в макияже глаз – один из главных бьюти-трендов!

Преимущества:

- палетка Neon Lights дает возможность экспериментировать и пробовать новые техники макияжа;

- 8 интенсивных матовых оттенков, подходящих для создания идеального smokey eyes;

- легкая текстура и насыщенный пигмент;

- формула, позволяющая легко смешивать и растушевывать цвета;

- удобная упаковка с аппликатором;

- высокое качество, доступная цена!

Применение:

1. Выберите самый светлый оттенок из палитры как базовый оттенок для всего века.

2. Используйте самый темный фиолетовый цвет, чтобы выделить внешний уголок глаза и складку века.

3. Выберите один из неоновых цветов теней для век из центра палитры и нанесите его на центр верхнего века и вдоль нижней линии ресниц.