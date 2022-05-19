Юбилейный десятый сезон Международного «Московского Конкурса Молодых Модельеров»
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19 Мая 202211:57
16 мая в Москве прошел юбилейный десятый сезон Московского Конкурса Молодых Модельеров - МКММ , долгожданное fashion-событие состоялось в самом центре Москвы – на культурно-исторической площадке - Театра современной пьесы.В новом сезоне MKMM свои работы представили более 30 молодых брендов модной одежды, среди которых на конкурсной основе получили грант от МКММ (бренд Maetting, Тимур Хамраев, и другие)
Мероприятие прошло в двух номинациях. Первая — «Лучшая коллекция»: конкурсные показы новых коллекций российских молодых брендов, выполненные в самой актуальной и креативной манере. Вторая номинация — «Внеконкурсные показы Партнеров МКММ» с участием таких брендов, как: Eleonora Amosova, YANNINA, BOSBISON и другиеКак обычно, МКММ объявляет тему года – и в 2022 году эта тема актуальна, как никогда – UPCYCLING – или как вдохнуть новую жизнь старым вещам. Как рассказала автор и продюсер Международного Конкурса Молодых Модельеров (МКММ) – Екатерина Матвеева, на подиуме театра современной пьесы прошел уникальный показ коллекции - мастер-класс от Партнеров МКММ – HOWTOBE DESIGNER и фонда ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. Открыл показ МКММ бренд Элеоноры Амосовой с новой ее коллекцией, также презентуют свои бренды Партнер МКММ Индийский бренд Red Rose и Ann Green. Международный Конкурс Молодых Модельеров (MKMM) активно сотрудничает с ведущими профильными вузами страны, став настоящим трамплином к успеху для многих дизайнеров, моделей и их шансом явить себя миру моды, сделать первые шаги в шоу-бизнесе. Среди партнеров MKMM – РГУ (Российский государственный университет) им. А.Н. Косыгина, где второй год студенты проходят в рамках МКММ учебную практику и активно помогают в подготовке к мероприятию.
Ведущая МКММ – Элина Воронцова - теле- и радио ведущая Megapolis 89,5
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