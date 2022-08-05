«Зеленый маркет» объединил под кронами деревьев талантливых мастеров со всей России

Фестиваль «Зеленый подиум», девизом которого стало «Носи российское», прошёл в минувшие выходные 23–24 июля в Москве в саду имени Баумана.
Впервые жители Басманного района города Москвы познакомились одновременно более чем со 100 талантливыми брендами со всей России и Республики Беларусь, которые представили свои коллекции на фестивале.
Бренд женской одежды дизайнера KATYA EROKHINA радовала гостей парка своими авторскими кардиганами с иллюстрациями картин Анри Матисса, которые покупатели не уставали примерять даже в 35-градусную жару. Производители свечей из натурального воска и ароматических диффузоров - бренды SOUL HYGGE и BAGO HOME представили на маркете свои новые ароматы.
У павильонов с аксессуарами брендов украшений NEYA, PRIMA, KOACS, WAN LAV и LE CHER яблочку с деревьев сверху было негде упасть - украшения выбирали и покупали себе все: и леди, пришедшие погулять с собачками, и стилисты с байерами, которые приехали познакомиться с новыми дизайнерами, и даже юные представительницы прекрасного пола, которые не доставали до прилавков и просили бабушек купить им браслет или ободок.
По традиции, ажиотаж царил у стойки со стильными солнечными очками и разноцветными модными носками. «Мы любим Маркеты и всегда в них участвуем», - комментирует представитель бренда BURNING HEELS Елена.
Эксперт по работе с российскими брендами Марина Шароварова рассказывает: «Я очень хотела познакомить московскую публику с талантливыми керамистами и производителями фарфора. В нынешних условиях 2022 год - золотой год для расцвета и подъёма российского производства, чтобы занять освободившиеся от западных брендов ниши».
Свою посуду на зелёном маркете представали производители фарфора ручной работы 8LUNA Ceramics, а также мастерская семьи Шурыгиных, которые привезли свою коллекцию из славного города Суздаля.
Официальный сайт проекта: https://zeleniy-podium.ru
Стратегическими Партнерами Фестиваля «Зеленый подиум» выступили: Совет по финансово-промышленной и инвестиционной политике, Торгово-промышленная палата РФ, группа компаний SALUS, Издательский дом Мелон Групп (журнал Melon Rich и Finance Times), Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы при Правительстве Москвы, НКО «Союз женских сил по поддержке гражданских инициатив и проектов», «Союз пиарщиков России».
Партнеры Фестиваля: компания «Воды здоровья», Stellar Group, шоколадная фабрика «Волшебница», кейтринговая компания ULIKOR, бренд товаров для здоровья Yamaguchi, садовый центр СЦ "Эдэм", ПЦ Игоря Крутого.
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