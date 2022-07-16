«Зеленый подиум» - зелёный свет для российских дизайнеров

НОСИ РОССИЙСКОЕ!

Под таким девизом в историческом центре Москвы в саду им. Н.Э. Баумана пройдет фестиваль моды и роста «Зелёный подиум 2022»!

23 и 24 июля состоится самое вдохновляющее fashion-событие этого лета - Фестиваль моды и роста 2022 «Зеленый подиум». На трех уникальных подиумах свои работы продемонстрируют более 50 дизайнеров из России и стран СНГ. В событии примут участие более 100 брендов одежды, эко-продукции и аксессуаров.

Уход западных модных компаний привел к увеличению спроса на отечественную продукцию. Фестиваль «Зеленый подиум» призван создать благоприятную почву для российских дизайнеров и создателей эко-продукции, чтобы именно они диктовали новые тренды в fashion-индустрии! Этот проект станет уникальной площадкой, объединившей искусство, моду и красоту природы.

Природа вдохновляет нас, дает силы для новых свершений и преподносит новые неожиданные идеи. Привлечение внимания к сохранению ее ресурсов - новый тренд современного искусства и моды. Фестиваль «Зеленый подиум» продемонстрирует, как художники и дизайнеры воплощают эко-идеи в творческих коллаборациях.

«Зелёный подиум» призван возвысить и расширить пространство для роста культурного развития в сферах экологии, fashion- и art-индустрий.

Фестиваль даст возможность участникам сделать свой бренд узнаваемым, найти партнеров для реализации совместных креативных идей и продвижения собственных компаний.

Партнерами «Зеленого подиума» выступили: Совет по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленная палата РФ, группа компаний SALUS, Издательский дом Мелон Групп (журнал MelonRich и Finance Times), Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы при Правительстве Москвы, НКО «Союз женских сил по поддержке гражданских инициатив и проектов», «Союз пиарщиков России».

Лицом проекта «Зеленый подиум» стала юная певица, модель, победительница Всероссийского конкурса «Гордость нации» Анастасия Сизикова.

Гостей фестиваля ожидает насыщенная программа. В дефиле по "Живому подиуму" примут участие более 500 юных и уже состоявшихся моделей, одетых в наряды от российских дизайнеров. Гала-показ состоится в историческом Гроте Бельведер и неповторимой зелёной арке «Берсо».

Современные российские художники, модельеры, парфюмеры и представители эко-культуры представят свои произведения искусства в рамках арт-галереи и маркета.

Главным событием станет уникальный перформанс «Русская классика на языке современной моды» в гроте Бельведер и при участии звезд эстрады, театра и кино.

На площадке фестиваля состоится финал конкурса талантливых дизайнеров, стилистов и визажистов и церемония вручения премии «Зеленый подиум 2022».

Также свое мастерство покажут лучшие флористы в рамках отдельного чемпионата. А на летней сцена сада выступят юные вокалисты и танцевальные коллективы. Ярким событием фестиваля станет праздничный концерт с участием звезд эстрады.

Проект поддержали актриса и телерадиоведущая Алла Довлатова, музыкант и автор множества хитов Родион Газманов, актриса театра и кино Яна Поплавская, актриса театра и кино, певица, фотомодель и телеведущая Анастасия Макеева, российская актриса театра и кино Ирина Лачина, актриса Екатерина Директоренко, актер Константин Соловьёв, хореограф и танцовщица Анастасия Ларина, ландшафтный архитектор и серебряный призер RHS Chelsea Flower Show в Лондоне Татьяна Гольцова, модель, телеведущая и продюсер Ирина Дмитракова, солист группы «Динамит» Илья Зудин, топ-модель, коуч по позированию и эстетике движения Дмитрий Захаров, мастер-флорист международного уровня Ирина Гурина, основатель и фронтмен группы «Братья Грим» Костя Грим, лидер и основатель группы «Метро» Александр Староверов, российская журналистка и телеведущая, ведущая утренней программы «Настроение» на канале ТВЦ, член Союза журналистов России и Международной федерации журналистов, член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиа коммуникаций Ирина Сашина, дизайнер, победительница «Национальной бизнес премии-2022» в номинации «Уникальный продукт» Наталья Новикова (ДушеГрея), победитель телевизионного проекта «Голос Дети» Владислав Тюкин и многие другие.

В рамках «Зеленого подиума» состоятся и экспертные лектории, на которых интересные спикеры расскажут о дачных трендах, практиках эко-самоощущения и культуре потребления сада. Также эксперты ответят на вопросы, как принимать смелые решения для реализации свежих проектов, какой аромат подошел бы стихам Александра Пушкина, Ивана Бунина и Шарля Бодлера, какие существуют современные эко-практики и в чем особенность эко-этикета. Гости фестиваля смогут забрать кусочек «Зеленого подиума» с собой, приобретя понравившуюся вещь на память в зеленом маркете.

Организатор мероприятия: Liga Pro - это современное и динамично развивающееся event-агентство со стажем более 17 лет в event-индустрии.

Сайт проекта: https://zeleniy-podium.ru

Вход сободный!

Аккредитация для прессы: info@melonrich.ru