Жемчуг снова в тренде

В начале 2000-х годов жемчуг был оттеснен на задний план, однако, в коллекции сезона 2020-2021 дизайнерам удалось вернуть его на модный Олимп. Жемчуг возвращается, причем достаточно помпезно, захватив не только женский, но и мужской гардероб.

О новых тенденциях в украшениях из жемчуга рассказывает основатель ювелирного маркетплейса Небо в алмазах – Ольга Суворова.

“Бытует мнение, что одним из первых драгоценных камней, которые обнаружил древний человек, был жемчуг. Вплоть до середины ХIХ его использовали для изготовления драгоценных украшений и праздничных одежд знатных особ, затем спрос на жемчуг уменьшился. Но уже в 20-е годы прошлого столетия с легкой руки Габриель Шанель жемчуг обрел новую популярность. Длинная нитка жемчуга, несколько раз обернутая вокруг шеи и свисающая до пояса, в тандеме с классическим маленьким черным платьем – фирменный стиль Коко Шанель. В новом сезоне дизайнеры в классической жемчужной нити использовали не только идеально круглые камни, но и барочные, неровной и причудливой формы” - рассказывает основатель ювелирного маркетплейса Небо в алмазах – Ольга Суворова.

Барочный – общее название жемчуга, который имеет неправильную форму. Такие жемчужины могут быть в форме капли, цилиндра или иметь и вовсе причудливые очертания. Барочный жемчуг эксклюзивен, невозможно найти одинаковых по форме и цвету камней. Именно барочный жемчуг сейчас на пике популярности.

Ювелирный маркетплейс Небо в алмазах представляет вниманию покупателей более 5000 изделий с жемчугом различных производителей. Например, серьги бренда Balex Jewellery, выполненные из белого серебра 925 пробы с барочным жемчугом и фианитами. Цвет и чистоту камня подтверждает сертификат на ювелирное украшение.

В сезоне 2021 года рекомендовано сочетать жемчуг с другими материалами: жемчужное колье с массивной золотой цепью, жемчуг белого цвета с разноцветными драгоценными камнями.

Популярен и цветной жемчуг. Шоколадный, черный, светло-голубой, зеленый – это еще не все расцветки, какие производители ювелирных украшений предлагают покупателям.

Жемчуг придаст любому образу изысканность и элегантность. Жемчужные каффы, ультрадлинные серьги, инкрустированные жемчугом и драгоценными камнями, браслеты в виде нитки жемчуга – в топе любые модели.

Модные блогеры рекомендуют носить ювелирные украшения с натуральным и искусственным жемчугом в сочетании:

- с черным свитером или водолазкой;

- со спортивными вещами, добавляя нитку жемчуга к толстовкам, свитшотам, джогерам и бейсболкам;

- с классическим коктейльным платьем;

- в комбинации с тонкими цепочками и бисером;

- несколько ниток жемчуга одновременно.

Хорошо дополнить деловой костюм ниткой натурального жемчуга, что придаст луку законченный вид.

Мужчинам также подойдут ювелирные изделия, украшенные жемчугом: часы, браслеты, кольца и запонки. Например, запонки бренда Джей Ви, выполненные из золота 750 пробы с 2 жемчужинами и 36 бриллиантами из коллекции ювелирного маркетплейса Небо в алмазах.

Золотые украшения с жемчугом никогда не будут долго пылиться в шкатулке, жемчужина в серьгах или кольце всегда добавит голливудский шик даже самому незамысловатому наряду.