Журнал MODA topical наградил самых ярких звездных мам 2020-2021 года!

7 сентября 2021 года журнал MODA topical совместно со Смоленским Пассажем и генеральным партнером премии Красноярским Центром Пластической Хирургии назвали имена самых ярких и успешных звездных мам на премии «Мама Года 2020-2021».

В этом году за заветной статуэткой на сцену поднялись:

Анита Цой – «Энергичная мама»

Анна Чеботина — «Мама звезды»

Жасмин – «Заботливая мама»

Рита Дакота – «Любящая мама»

Саша Савельева – «Гармоничная мама»

Наталья Подольская – «Музыкальная мама»

Ассоль – «Нежная мама»

Елена Блиновская – «Мама фея»

Анжелика Агурбаш – «Очаровательная мама»

Олеся Судзиловская – «Мама актриса»

Александра Черная – «Успешная мама»

Елена Лорикс – «Мама психолог»

Кира Сорокина – «Бьюти Мама»

Сёстры Анна и Ольга Ничковы – «Fashion мамы»

Алина Делисс – «Поющая мама»

Ирина Калинина – «Мама юрист»

Марина Ардиаль – «Мама астролог»

Марина Корпан – «Мама-тренер Года»

Серебрякова Екатерина – «Позитивная мама»

Валерия Утушкина - «Бизнес мама»

Краморенко Ольга – «Лучшая начальная школа»

Борисенко Анастасия – «Мама врач»

Марианна Россет – «Мама писатель»

Саломея Абальян – «Супер мама»

Виктория Агабекова– «Мама редактор»

Ведущие премии: Эльмира Аббасова и Андрей Разыграев

Помимо звездных номинанток и их очаровательных детей, в числе гостей также были немало известных мам, пап, детишек и даже целых звездных семейств. Гостей ожидал фуршет, выступления звезд российской эстрады, а также благотворительный аукцион от фонда «Спешите делать добро» - учредителем которого является Оксана Федорова.

В рамках премии состоялся модный детский показ бренда верхней одежды Alexander&Alexandra и показ от L’enfant Royal – французский бренд детской одежды совместно с французcким продюсерским центром Сириус Стар.

Атмосферу праздника поддержала студия оформления и декора Марии Герман – Maria German Décor.

Генеральный партнер премии: Красноярский Центр Пластической

Хирургии – более 20 лет их специалисты дарят красоту и здоровье жителям края.

Официальный партнер премии: Наноазия, интеллектуальные технологии красоты. С помощью инновационных методов они помогут вам получить результат уже с первого применения и обрести гармонию с собой и окружающим миром.





В рамках премии Марианна Россет - писатель, актриса, продюсер, мама троих детей представила свою пятую книгу "Телефонный номер Вселенной". 11 глав, 11 шагов к лучшему пониманию себя и своих желаний, 11 проверенных «рецептов счастья».

Партнеры премии:

Российский дизайнерский бренд DNK без возрастных ограничений и стереотипов.

LAKME - испанская ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ косметика для волос, история которой насчитывает более 50 лет.

L’enfant Royal – французский бренд детской одежды.

Сдисконтом.ру - современная, динамично развивающаяся компания комплексного обеспечения канцелярией, товарами для офиса, учёбы и творчества, а также хозяйственными товарами.

Российский ювелирный бренд boys and girls

с самым широким выбором украшений для мам и детей

Пространство ARTICOLI by Bosco — дорогая брендовая парфюмерия и элитная косметика от мировых брендов, рай для эстетов, самые последние разработки швейцарских, американских, английских, немецких и французских косметических лабораторий.

Мир Jo Malone London - Непревзойденный британский стиль неповторимыми ароматми. Аромат — это ваша индивидуальность.

Мастерская шоколада Teville – это уникальный для России проект производства конфет ручной работы на премиальном французском шоколаде Valrhona.

«Тбау» - это уникальная природная горная родниковая вода, которая зарождается на высоте 3000 метров в экологически чистой, особо охраняемой зоне Северо-Кавказского заповедника.

РЕСТОлавка — это кафе-ресторан для современного жителя мегаполиса, а также доставка и кейтеринг.

Круизный клуб INCRUISES - это общество людей, любящих путешествия.

Orbit Baby – настоящая революция в индустрии товаров для детей! Исследуйте мир на 360 вместе с премиальными детскими колясками из США.

SPAR– часть голландской сети супермаркетов в центральной России. #WeLoveFresh

Centre de production français Sirius Star

Французский продюсерский центр Сириус Стар.

Versanto - уходовая косметика для лица, тела и волос, созданная из европейских компонентов по итальянским технологиям.

Te Gusto - бренд натуральных и полезных продуктов для всей семьи.

Швейцарский бренд Neutrale – это серия pH-нейтральных гипоаллергенных средств косметики и бытовой химии.

Интерьерные часы на любой вкус от всемирно известного японского бренда RHYTHM.

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Бренд верхней одежды Alexander&Alexandra.

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