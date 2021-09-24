Журнал MODA topical наградил самых ярких звездных мам 2020-2021 года!

7 сентября 2021 года журнал MODA topical совместно со Смоленским Пассажем и генеральным партнером премии Красноярским Центром Пластической Хирургии назвали имена самых ярких и успешных звездных мам на премии «Мама Года 2020-2021».
В этом году за заветной статуэткой на сцену поднялись:
Анита Цой – «Энергичная мама»
Анна Чеботина — «Мама звезды»
Жасмин – «Заботливая мама»
Рита Дакота – «Любящая мама»
Саша Савельева – «Гармоничная мама»
Наталья Подольская – «Музыкальная мама»
Ассоль – «Нежная мама»
Елена Блиновская – «Мама фея»
Анжелика Агурбаш – «Очаровательная мама»
Олеся Судзиловская – «Мама актриса»
Александра Черная – «Успешная мама»
Елена Лорикс – «Мама психолог»
Кира Сорокина – «Бьюти Мама»
Сёстры Анна и Ольга Ничковы – «Fashion мамы»
Алина Делисс – «Поющая мама»
Ирина Калинина – «Мама юрист»
Марина Ардиаль – «Мама астролог»
Марина Корпан – «Мама-тренер Года»
Серебрякова Екатерина – «Позитивная мама»
Валерия Утушкина - «Бизнес мама»
Краморенко Ольга – «Лучшая начальная школа»
Борисенко Анастасия – «Мама врач»
Марианна Россет – «Мама писатель»
Саломея Абальян – «Супер мама»
Виктория Агабекова– «Мама редактор»
Ведущие премии: Эльмира Аббасова и Андрей Разыграев
Помимо звездных номинанток и их очаровательных детей, в числе гостей также были немало известных мам, пап, детишек и даже целых звездных семейств. Гостей ожидал фуршет, выступления звезд российской эстрады, а также благотворительный аукцион от фонда «Спешите делать добро» - учредителем которого является Оксана Федорова.
В рамках премии состоялся модный детский показ бренда верхней одежды Alexander&Alexandra и показ от L’enfant Royal – французский бренд детской одежды совместно с французcким продюсерским центром Сириус Стар.
Атмосферу праздника поддержала студия оформления и декора Марии Герман – Maria German Décor.
Генеральный партнер премии: Красноярский Центр Пластической
Хирургии – более 20 лет их специалисты дарят красоту и здоровье жителям края.
Официальный партнер премии: Наноазия, интеллектуальные технологии красоты. С помощью инновационных методов они помогут вам получить результат уже с первого применения и обрести гармонию с собой и окружающим миром.
В рамках премии Марианна Россет - писатель, актриса, продюсер, мама троих детей представила свою пятую книгу "Телефонный номер Вселенной". 11 глав, 11 шагов к лучшему пониманию себя и своих желаний, 11 проверенных «рецептов счастья».
Партнеры премии:
Российский дизайнерский бренд DNK без возрастных ограничений и стереотипов.
LAKME - испанская ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ косметика для волос, история которой насчитывает более 50 лет.
L’enfant Royal – французский бренд детской одежды.
Сдисконтом.ру - современная, динамично развивающаяся компания комплексного обеспечения канцелярией, товарами для офиса, учёбы и творчества, а также хозяйственными товарами.
Российский ювелирный бренд boys and girls
с самым широким выбором украшений для мам и детей
Пространство ARTICOLI by Bosco — дорогая брендовая парфюмерия и элитная косметика от мировых брендов, рай для эстетов, самые последние разработки швейцарских, американских, английских, немецких и французских косметических лабораторий.
Мир Jo Malone London - Непревзойденный британский стиль неповторимыми ароматми. Аромат — это ваша индивидуальность.
Мастерская шоколада Teville – это уникальный для России проект производства конфет ручной работы на премиальном французском шоколаде Valrhona.
«Тбау» - это уникальная природная горная родниковая вода, которая зарождается на высоте 3000 метров в экологически чистой, особо охраняемой зоне Северо-Кавказского заповедника.
РЕСТОлавка — это кафе-ресторан для современного жителя мегаполиса, а также доставка и кейтеринг.
Круизный клуб INCRUISES - это общество людей, любящих путешествия.
Orbit Baby – настоящая революция в индустрии товаров для детей! Исследуйте мир на 360 вместе с премиальными детскими колясками из США.
SPAR– часть голландской сети супермаркетов в центральной России. #WeLoveFresh
Centre de production français Sirius Star
Французский продюсерский центр Сириус Стар.
Versanto - уходовая косметика для лица, тела и волос, созданная из европейских компонентов по итальянским технологиям.
Te Gusto - бренд натуральных и полезных продуктов для всей семьи.
Швейцарский бренд Neutrale – это серия pH-нейтральных гипоаллергенных средств косметики и бытовой химии.
Интерьерные часы на любой вкус от всемирно известного японского бренда RHYTHM.
Скорый поезд «Мегаполис» – это комфортное путешествие между двумя столицами России.
Бренд верхней одежды Alexander&Alexandra.
Криотерапия - холодное оружие на страже вашей красоты!
В салоне Скади крио самое современное оборудование, где холод ваш друг, а не враг!
Цветочный рай Наталии Штомпель радует своих клиентов более 15 лет, они готовы воплощать Ваши самые смелые идеи.
Мишки Шоу: Гигантские танцующие мишки и зайка на ваш праздник.
Mary Kay - компания, занимающаяся производством и продажей косметики, средств личной гигиены и ухода за кожей, парфюмерии как для женщин, так и для мужчин.
Гимназия Броско - лучшее билингвальное образование для ваших детей.
HK CANDLES - ароматические свечи ручной работы для самого искушенного любителя эстетики.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.