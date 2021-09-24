Вход
ADV



Интересно
Все сюжеты
Пименова Ю. А.

Журнал MODA topical наградил самых ярких звездных мам 2020-2021 года!

  • 32
  • 0
  • 24 Сентября 202112:06

7 сентября 2021 года журнал MODA topical совместно со Смоленским Пассажем и генеральным партнером премии Красноярским Центром  Пластической Хирургии назвали имена самых ярких и успешных звездных мам на премии «Мама Года 2020-2021».

 

В этом году за заветной статуэткой на сцену поднялись:

Анита Цой – «Энергичная мама»

Анна Чеботина — «Мама звезды»

Жасмин – «Заботливая мама»

Рита Дакота – «Любящая мама»

Саша Савельева – «Гармоничная мама»

Наталья Подольская – «Музыкальная мама»

Ассоль – «Нежная мама»

Елена Блиновская – «Мама фея»

Анжелика Агурбаш – «Очаровательная мама»

Олеся Судзиловская – «Мама актриса» 

Александра Черная – «Успешная мама»

Елена Лорикс – «Мама психолог»

Кира Сорокина – «Бьюти Мама»

Сёстры Анна и Ольга Ничковы – «Fashion мамы»

Алина Делисс – «Поющая мама»

Ирина Калинина – «Мама юрист» 

Марина Ардиаль – «Мама астролог»

Марина Корпан – «Мама-тренер Года»

Серебрякова Екатерина – «Позитивная мама»

Валерия Утушкина - «Бизнес мама»

Краморенко Ольга – «Лучшая начальная школа»

Борисенко Анастасия – «Мама врач»

Марианна Россет – «Мама писатель»

Саломея Абальян – «Супер мама»

Виктория Агабекова– «Мама редактор»

 

 

Ведущие премии: Эльмира Аббасова и Андрей Разыграев

 

 

 

Помимо звездных номинанток и их очаровательных детей, в числе гостей также были немало известных мам, пап, детишек и даже целых звездных семейств. Гостей ожидал фуршет, выступления звезд российской эстрады, а также благотворительный аукцион от фонда «Спешите делать добро» - учредителем которого является Оксана Федорова. 

 

В рамках премии состоялся модный детский показ  бренда верхней одежды Alexander&Alexandra и показ от L’enfant Royal – французский бренд детской одежды совместно с французcким продюсерским   центром Сириус Стар.

Атмосферу праздника поддержала студия оформления и декора Марии Герман – Maria German Décor.

 

Генеральный партнер премии: Красноярский Центр Пластической

Хирургии – более 20 лет их специалисты дарят красоту и здоровье жителям края.

 

Официальный партнер премии: Наноазия, интеллектуальные технологии красоты. С помощью инновационных методов они помогут вам получить результат уже с первого применения и обрести гармонию с собой и окружающим миром. 


 

В рамках премии Марианна Россет - писатель, актриса, продюсер, мама троих детей  представила свою пятую книгу "Телефонный номер Вселенной". 11 глав, 11 шагов к лучшему пониманию себя и своих желаний, 11 проверенных «рецептов счастья».

 

Партнеры премии: 

 

Российский дизайнерский бренд DNK без возрастных ограничений и стереотипов.

 

LAKME - испанская ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ косметика для волос, история которой насчитывает более 50 лет.

 

L’enfant Royal – французский бренд детской одежды.

 

 Сдисконтом.ру - современная, динамично развивающаяся компания комплексного обеспечения канцелярией, товарами для офиса, учёбы и творчества, а также хозяйственными товарами. 

 

Российский ювелирный бренд boys and girls

с самым широким выбором украшений для мам и детей

 

Пространство ARTICOLI by Bosco — дорогая брендовая парфюмерия и элитная косметика от мировых брендов, рай для эстетов, самые последние разработки швейцарских, американских, английских, немецких и французских косметических лабораторий.

 

Мир Jo Malone London  -  Непревзойденный британский стиль неповторимыми ароматми.  Аромат — это ваша индивидуальность. 

 

    Мастерская шоколада Teville – это уникальный для России проект                   производства конфет ручной работы на премиальном французском  шоколаде Valrhona.

 

 

«Тбау» - это уникальная природная горная родниковая вода, которая зарождается на высоте 3000 метров в экологически чистой, особо охраняемой зоне Северо-Кавказского заповедника.

 

РЕСТОлавка — это кафе-ресторан для современного жителя мегаполиса, а также доставка и кейтеринг. 

 

Круизный клуб INCRUISES - это общество людей, любящих путешествия.

 

Orbit Baby – настоящая революция в индустрии товаров для детей! Исследуйте мир на 360 вместе с премиальными детскими колясками из США.

 

SPAR– часть голландской сети супермаркетов в центральной России. #WeLoveFresh

 

Centre de production français Sirius Star

Французский продюсерский центр Сириус Стар.

 

Versanto - уходовая косметика для лица, тела и волос, созданная из европейских компонентов по итальянским технологиям.

 

Te Gusto - бренд натуральных и полезных продуктов для всей семьи.

 

Швейцарский бренд Neutrale – это серия pH-нейтральных гипоаллергенных средств косметики и бытовой химии.

 

Интерьерные часы на любой вкус от всемирно известного японского бренда RHYTHM.

 

Скорый поезд «Мегаполис» – это комфортное путешествие между двумя столицами России.

 

Бренд верхней одежды Alexander&Alexandra.

 

Криотерапия - холодное оружие на страже вашей красоты!

В салоне Скади крио самое современное оборудование, где холод ваш друг, а не враг!

 

Цветочный рай Наталии Штомпель радует своих клиентов более 15 лет, они готовы воплощать Ваши самые смелые идеи.

 

Мишки Шоу: Гигантские танцующие мишки и зайка на ваш праздник.

 

Mary Kay - компания, занимающаяся производством и продажей косметики, средств личной гигиены и ухода за кожейпарфюмерии как для женщин, так и для мужчин. 

 

Гимназия Броско - лучшее билингвальное образование для ваших детей.

 

HK CANDLES - ароматические свечи ручной работы для самого искушенного любителя эстетики.

 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2021
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru