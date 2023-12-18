Звезды с детьми посетили премьеру новогоднего шоу «Чебурашка. Ушастые Елки»

Премьера новогоднего блока шоу-мюзикла «Чебурашка. Ушастые Елки» прошла в Москве 16 декабря. Посмотреть грандиозную постановку про всеми любимого легендарного пушистого персонажа и его друзей пришли звезды с детьми. В концертном зале «Москва» парка «Остров Мечты» негде было упасть… апельсинке.

Перед началом представления гостей приветствовал сам главный герой – Чебурашка. Он с удовольствием фотографировался с каждым гостем и угощал их апельсиновым пуншем.

Шоу-мюзикл по мотивам фильма «Чебурашка» пришли посмотреть актер Виктор Добронравов, телеведущие Ксения Бородина и Светлана Абрамова, баскетболистка Катерина Кейру, директор Black Star Пашу, модель Елена Кулецкая, певицы Виктория Дайнеко и Татьяна Терешина, звездный доктор Амжад Аль-Юсеф, продюсер Аниса Ашику, премьер балета Большого театра Игорь Цвирко, актрисы Марина Ворожищева, Женя Малахова, Зарина Менгли, Анна Пескова, модель, бизнес-вумен Ясмина Муратович и дизайнер Наталья Шумиловская.

Добрая сказка с полюбившимся героем не оставила равнодушными детей и взрослых. После представления телеведущая Ксения Бородина призналась, что главный секрет Чебурашки, который объединяет несколько поколений, − в его доброте.

«Мы выросли на мультике об этом ушастом герое, с молоком матери привили доброту Чебурашки и своим детям. Это любовь навсегда! Потому что Чебурашка – про доброту, дружбу, про приятное общение», − поделилась Ксения Бородина.

Телеведущая отдельно отметила невероятно крутые декорации, спецэффекты и игру актёров: «Потрясающе! Дети и я в полном восторге!»

Актриса Анна Пескова призналась, что во время просмотра шоу зарядилась прекрасной «апельсиновой» энергией Чебурашки, которая надолго остается у нее внутри.

«Шоу действительно потрясающее, замечательное, очень доброе, жизнерадостное. Мне кажется, это как раз то, чего нашим деткам, да и нам тоже, не хватает. Вот эти апельсины, летящие в зал, долетающие до зрителя, до детей… И такое приятное послевкусие после выхода из зала, когда окрыленный, одухотворенный и действительно как будто побывавший в настоящей сказке про Чебурашку. Потрясающие песни, потрясающие голоса у артистов, замечательная сценография, прекрасные декорации, спецэффекты. Ну, конечно, я понимаю сколько шла подготовка и как актриса нахожусь под большим впечатлением от того, что сегодня здесь увидела на сцене. А эти песни, которые сегодня звучали, − мы уже скачали ссылочку на официальный саундтрек и будем слушать эти песни всю зиму. Классная задумка для детей и взрослых. Таких бы проектов побольше!» − поделилась Анна Пескова.

Елена Кулецкая призналась, что запах апельсинов, приключения ушастого героя и замечательные песни, написанные Сергеем Жуковым, зарядили ее новогодним настроением. Елена рекомендует к просмотру «Ушастых елок» всей семьей, потому что Новый год – это семейный праздник. По словам модели, во время просмотра шоу она поностальгировала по своему детству.

«Как здорово, что Чебурашка, который является кумиром старшего поколения, знакомится с нынешним поколением через театральное представление. Потому что смотреть мультики из нашего детства заставить современных детей сложно – не тот ритм, не та скорость, не та смена кадров. А история ведь замечательная! Да, книжку мы читаем, и очень здорово, что сейчас есть возможность и фильм посмотреть, и на шоу прийти с детьми. «Ушастые елки» интересные, шоу интерактивное, учит доброму, светлому, радостному, дарит веру в чудо. И это ли ненастоящая новогодняя магия?!» − поделилась Елена Кулецкая.

Певица и актриса Женя Малахова призналась, что она большой фанат Чебурашки и не могла пропустить премьеру новогоднего шоу-мюзикла.

«Мы пришли сюда всей семьей: с моим крестником, с моим сыном. Я восхищаюсь тем, что историю про Чебурашку перенесли на сцену. У меня сын Федор высидел два антракта и уже попросил снова прийти на шоу. Когда у проекта такие люди, как Сергей Жуков и Нина Чусова, то безусловно не может быть никак иначе. Мне очень нравятся спецэффекты, невероятные трюки, которые исполняют артисты Цирка Дю Солей», − отметила Женя Малахова.

«Шоу интересно было не только детям, но и взрослым, − подтвердила телеведущая Светлана Абрамова. – Все два отделения мы, не отрываясь, смотрели, что происходит на сцене. Досидели до самого конца. Все было супер!»

Телеведущая, блогер и благотворительный деятель Галина Ржаксенская отметила, что любимый персонаж Чебурашка давно в сердцах зрителей.

«Во время просмотра шоу как детки, так и их родители в полном восторге − словно окунаешься в сказку своего детства. Я очень рада, что у нас стал оживать на сцене образ наших сказок из детства. И вот дочке моей тоже понравился Чебурашка», − рассказала Галина.

Автор телеграм-канала «Мамкина модница» Инна Комбарова все представление наблюдала за реакцией своего сына, который, по ее словам, не очень любит высиживать любые постановки.

«Мой ребенок с удовольствием смотрел шоу, радовался, переживал, и даже пошел на второй акт. Для меня это огромный показатель. Спектакль потрясающий!» − поделилась Инна.

«Получили огромное впечатление от просмотра прекрасного шоу. Во время представления ребенок шепнул мне на ухо: «Чебурашка и правда настоящий». У него такой же голос, как в фильме, он даже моргает. Чебурашка не может быть не настоящим! Очень правдоподобно, классно и будто с Чебурашкой и его героем переживаешь все перипетии. В шоу много вау-эффектов, которые я с замиранием сердца смотрела – все очень красиво, эффектно, атмосферно. Хочу посоветовать шоу всем вне зависимости от возраста – тут каждый найдет для себя интересные моменты и зарядится праздничным настроением», − поделилась своими впечатлениями певица Татьяна Терешина.

Актриса Марина Ворожищева посмотрела шоу с сыном, которому понравились интерактивы.

«Он с большим воодушевлением вместе с другими зрителями бросал мячики. И замечательные акробаты, он тоже очень любит ходить прыгать, поэтому это его очень впечатлило. Обязательно приезжайте в «Остров Мечты и смотрите шоу «Чебурашка. Ушастые елки»! На весь декабрь и январь зарядитесь позитивным настроением!» − поделилась Марина.

Шоу-мюзикл «Чебурашка. Ушастые Елки» будет идти в концертном зале «Москва» в парке «Остров мечты» до 7 января. На специальных праздничных показах публику ждет новогодняя адаптация приключений любимого персонажа. Вместе с Чебурашкой и его друзьями зрителям предстоит побывать на шоколадной фабрике, противостоять злодеям и сорвать коварный план зловредной Шапокляк. В программе – зрелищная анимация, атмосфера волшебства на сцене и апельсиновая буря.

Артисты выполняют 200 сложнейших акробатических элементов, жонглируют кольцами, булавами и 36-ю опасными ножами, а Чебурашка в какой-то момент оказывается вверх ногами на высоте 20-ти метров.

Музыку к шоу написал Сергей Жуков, выступивший также музыкальным продюсером цифрового альбома с песнями из спектакля, релиз которого состоялся накануне премьеры. Среди создателей постановки – лауреат театральной премии «Золотая маска» Нина Чусова и цирковой режиссер, солист Cirque du Soleil Андрей Кольцов. Над танцевальными номерами работал хореограф Сергей Мандрик. Всего в шоу задействованы 52 артиста, среди которых актеры мюзиклов, чемпионы мира по акробатике, артисты Cirque du Soleil.

Музыкальный альбом «Чебурашка шоу»: https://music.yandex.ru/album/28568134

Фото: пресс-служба «Наше Шоу»