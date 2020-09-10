10 сентября 2020 года прошел Торжественный вечер «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА – СЕРДЦЕМ ЖЕНЩИНЫ», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, где состоялась презентация проекта «Платье Победы» Ассоциации Модельеров России. Автор проекта Валентина Мельникова. Торжественный вечер организован Общероссийскими общественными организациями «Деловая Россия» и «Деловые Женщины России».

И после приветственных слов от организации «Деловая Россия» Нонны Каграманян и Наталии Комаровой и организации «Деловые Женщины России» Наталии Канивец уникальная программа вечера познакомила многочисленную аудиторию гостей с лучшими исполнителями песен Великой Отечественной Войны: женским хором Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова и солистом хора Кирилом Панфиловым и лауреатом международных конкурсов- певцом Александром Астрильд.

Услышали песни в исполнении Романа Харланова, юного дарования Ангелины, лауреата международных конкурсов поэта и певицы Ксении Деви, Дмитрия Шлопака.И показом меховых изделий от Виктории Зубаревой.

Модельеры-члены Ассоциации Модельеров России продемонстрировали нетрадицион-ный подход к самой идее образа «Платья Победы» и созданию удивительно красочных коллекций и яркого художественного оформления, передающего эмоциональный настрой. Сам показ позволил познакомить гостей с работами талантливых российских модельеров. И предложена и поддержана идея проведения Всероссийского конкурса «Платье Победы».

ВАЛЕНТИНА МЕЛЬНИКОВА

Художник – модельер. Президент «Ассоциации Модельеров России». Председатель секции модельеров «Ассоциации русских художников в Париже». Автор проекта «Дни российской моды в Европе». С 1996 года провела 31 фестиваль в столицах Европы: в Париже –17., в Вене, Берлине, Баден – Бадене, Антверпене, Брюсселе, Гамбурге, Дрездене, Копенгагене, Люксембурге, Мадриде, Праге, Риме, Страсбурге, Трире. В проекте участвовало 360 модельеров и 240 манекенщиц. Автор проекта «Одевая эпоху» и «Платье Победы». Внесена в книгу «Россия. Рекорды и достижения 2008год» и «Россия. Рекорды и достижения 2010год». Награждена медалью «Московский мастер-2000» за 1-ое место на Конкурсе Мэра Москвы, орденом «Миротворец» Всемирным Благотворительным альянсом, орденом «Слава нации» и орденом «Профессионал России».

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В проекте «Платье Победы» использовала интересные макеты принта при создании авторского платья «Голос Победы», «Города-герои СССР». На афише Ольга Лебедева ведущая мероприятия в авторская модели Валентины Мельниковой «Платье Победы».

e-mail: v.melnikova@list.ru, instagram:https//www.instagram.com/amr.melnikovavalentina/

тел. 8 909 990 22 54

ЕЛИЗАВЕТА МОРГУЛЬЧИК

«Дом Елисабет» - зарегистрированная торговая марка, учредителем которого является Елизавета Моргульчик. Елизавета – основатель и вдохновитель бренда, неоднократный участник многих международных конкурсов, выставках и дефиле: Мода России, Estet Fashion Week, Fashion show легендарного Дома Моды «Слава Зайцев». Модный Дом входит в состав Ассоциации Модельеров России, а также официальным модным партнером Марки №1(2018г.) в номинации Народная Марка, член МОА Союза Дизайнеров.

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Совместно с дизайнером Яной Соловей разработала уникальный принт ткани для авторского платья «Платье Победы», которое явилось яркой строкой показа коллекции.

Цветовое решение коллекции и использование разнообразных по фактуре тканей создали особый колорит и неповторимую окраску коллекции.

E-mail: oooelisabet@gmail.com

Сайт: www.domelisabet.ru тел. Офиса : 8 985 211 13 10

СВЕТЛАНА ДИВО

Художник – модельер член “Ассоциации Модельеров России” и “Ассоциации Русских художников в Париже”. Многократный участник и дипломант российских и международных выставок. Более 15 лет занимается авторским костюмом. Независимо от силуэта ее авторские модели выполнены в стиле оригинального композиционного ручного вязания. Экологически чистые изделия выполнены из натуральной пряжи для любого времени года. Ее клиенты светская и творческая элита. Представила в коллекции «Платье Победы» удивительно разнообразную гамму оттенков изделий, передающих настроение от традиционно сдержанных до блестящих и жизнеутверждающих, праздничных и. искрометных, независимо от возраста.

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E-mail: svedivo@yandex.ru тел. 8 903 799 94 40

ТАТЬЯНА ЕФРЕМОВА г. Екатеринбург

Член «Ассоциации Модельеров России», многократный участник и дипломант российских и международных выставок, конкурсов и дефиле. Победитель Всероссийского конкурса Деловых Женщин России 2019г., участник праздника «Мода и красота» в Доме Моды «Слава Зайцев» и «ESTET FASHION WEEK».

ТААРУГА—авторская мастерская по пошиву одежды в актуальных на сегодняшний день стилях бохо, кэжуэл и спорт-шик. Основными приоритетами остаются современность и соответствие модным тенденциям, комфорт и использование натуральных материалов.

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Для проекта «Платье Победы» разработаны удивительные комплекты платья и кардиганов.

Такой богатый ассортимент не оставит равнодушной ни одну женщину.

ТААРУГА – одежда на все времена.

Подробнее познакомится с одеждой бренда ТААРУГА можно на сайтах taaruga.ru, taaruga.com. E-mal: taaruga@mail.ru тел: 8 912 283 12 43

Представляла коллекции модельров АМР Модельная студия «Personnalite» Сеченовского Университета. Режиссер показа ОЛЬГА ЗАХАРОВА - руководитель студии – мисс Universe Beauty 2016. Продемонстрировала яркие режиссеркие находки в процессе демонстрации коллекций.

Ведущая мероприятия ОЛЬГА ЛЕБЕДЕВА - ведущая авторской программы телерадиокомпании «Русский мир».

Режиссер концерта НАТАЛЬЯ ФЕДОСЕНКО

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