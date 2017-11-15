15 – 18 ноября 2017 года в городе Иваново состоится XXV Международный «Текстильный салон». 25 лет «Текстильный салон» содействует расширению межрегиональных и международных экономических связей, привлечению внимания инвесторов, оптовых покупателей к перспективной отечественной продукции текстильной и швейной промышленности.

Цель «Текстильного салона - 2017»

Формирование бренда Иванова как центра отечественного текстиля и моды, содействие формированию отечественного рынка индустрии моды, установление деловых экономических контактов с российскими регионами, представителями международного сообщества. Развитие туристической привлекательности города Иваново и Ивановского региона.

Учредители XXV Международного «Текстильного салона» - Министерство промышленности и торговли РФ, Правительство Ивановской области, Администрация города Иваново, областная общественная организация Клуб «Деловая женщина».

Официальный партнер Салона - Ассоциация предпринимателей текстильной и швейной промышленности Ивановской области.

Генеральный партнер Салона - Союз "Торгово-Промышленная Палата Ивановской области".

Текстильный салон проводится при поддержке Национальной Академии Индустрии моды (НАИМ).

Президент Текстильного Салона - Вячеслав Михайлович Зайцев, народный художник России, академик, президент НАИМ.

Гости Текстильного салона — представители Правительства РФ, Федерального Собрания РФ, федеральных, региональных и муниципальных органов власти, руководители российских и иностранных компаний.

В рамках Текстильного салона пройдут Круглые столы, деловые встречи.

15-18 ноября

Конкурс торговых марок домашнего текстиля «Лучшая торговая марка России», «Золотая торговая марка России»

ОТК «Текстиль Профи» (ул. Сосновая, 1) ТЦ РИО (Кохомское шоссе, 1А)

16 ноября

16.00

Открытие выставочного проекта «Русский дизайнер»

Клуб «Деловая женщина» (ул. Степанова, 4)

17 ноября

16.00

Открытие выставки «Экспромт» Вячеслава Зайцева, народного художника России, лауреата Государственной премии, академика. Музей Ивановского ситца (ул. Батурина, 11/42)

18 ноября

11.00 – 16.00

Экспозиция тканей ивановских предприятий, холдингов, компаний; проектов новых тканей;

Экспозиция системы среднего профессионального образования - текстильная и легкая промышленность региона;

Экспозиция студенческих работ;

Выставка изделий российских модельеров и дизайнеров;

Показ коллекций домашнего текстиля (одежды для дома, спорта, отдыха, туризма, в том числе детской и подростковой) и профессиональной одежды.

Дворец искусств, фойе музыкального театра (пл. Пушкина, 2)

14.00-15.00

Круглый стол «Российский бренд моды. Мифы и реальность»

Модератор – Мизонова Н. Г. Зав.кафедрой искусства костюма и текстиля ИГПУ, профессор, академикНациональной Академии Индустрии Моды

Дворец искусств, фойе театра кукол (пл. Пушкина, 2)

18.00-20.30

Юбилейный показ коллекций моделей одежды с участием коллекций Вячеслава Зайцева; Праздничные приветствия, поздравления, церемония награждения.

Дворец искусств, зал Музыкального театра (пл. Пушкина, 2)

Для участников и гостей «Текстильного салона» с 17.00 в фойе Музыкального театра осмотр выставки тканей, экспозиций.