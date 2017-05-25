17 августа в Гостином дворе стартует юбилейный сезон CHAPEAU

17 августа в московском Гостином дворе стартует знаковый для всей индустрии юбилейный 15-й сезон крупнейшей международной выставки головных уборов, сырья и аксессуаров CHAPEAU. Традиционно на площадке соберутся более 200 производителей головных уборов, аксессуаров, а также меховые и кожевенные торговые марки - для презентации новых линий и коллекций своих изделий.

В 2017 году совместно с CHAPEAU будет работать четвертый ежегодный салон меховой и кожевенной индустрии MOSFUR. В объединенной выставке примут участие не только производственные компании, но и ведущие мировые аукционные дома, презентующие ежегодно технологические новинки в обработке, окрашивании и использовании меховых элементов в повседневной и высокой моде.

На главном подиуме пройдут конкурсные показы с участием признанных и успешных модельеров, начинающих дизайнеров, студентов творческих ВУЗов, детских театров моды, профессиональных моделей и звезд шоу-бизнеса. Кульминацией программы станет церемония награждения, на которой определятся победители и новые обладатели «Короны империи головных уборов» (в рамках выставки CHAPEAU) и «Короны империи меха» (в рамках салона MOSFUR).

Объединенную выставку по традиции откроет премьерный показ от Дома моды Slava Zaitsev, также состоятся гала-шоу победителей главного конкурса всех 14 сезонов выставки CHAPEAU, презентация проекта «Звезда модельера», гала-показ «Париж – Милан – Гонконг – Москва» и многое другое.

За текущими новостями юбилейного 15-го сезона выставки CHAPEAU можно следить в официальных социальных сетях проекта: Facebook.com/chapeaumosfur, VK.com/chapeaumosfur, Instagram.com/kordon.ru, а также на сайте www.chapeau.ru.