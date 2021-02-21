21 февраля 2021 г. Ga-La Boheme Fashion Show c показом Ольги Хорошиловой, Тамары Агевниной и La Boheme Awards

21 февраля 2021 года закрывающим показом Недели трикотажной моды в 19.30 станет ежегодное Ga-La Boheme Fashion Show российских дизайнеров (Гала-показ Журнала "Богема"): специальный показ Ольги Хорошиловой и Тамары Агевниной.

Мы увидим очень теплый и уютный показ - коллаборацию новой коллекции двух дизайнеров Тамары Агевниной и Ольги Хорошиловой «Предчувствие весны»: за окном трещит мороз и вьются снежинки, но вот появляется солнце и ясное лазурное небо рождает в душе радость и ощущение, что весна уже совсем рядом. Оттепель — это время смены сезонов, это время пробуждения, время, когда холода уже позади и впереди много новых возможностей, открытий, надежды и веры. Позади непростой год, и как никогда раньше нам хочется верить в сказку, и пробуждение. Коллекция из шёлка, шерсти и кашемира с элементами ручной работы, бархата и кружева, удобная, мягкая, уютная и в то же время изысканная, женственная и современная, не сковывающая движений для полета…

Ga-La Boheme Fashion Show пройдёт в пятый раз в Москве. 14 августа 2019 г. шоу проходило в Гостином Дворе на открытии крупнейшей международной специализированной выставки головных уборов и аксессуаров ШАПО @chapeau_mosfur : специальный показ Ольги Хорошиловой, а 11 июля 2019 г. в самом большом фудкорте России бизнесмена Андрея Ковалева - ТЦ «Подсолнухи ART &Food», в котором принимали участие 10 российских дизайнеров под живую музыку.

Участники Ga-La Boheme Fashion Show:

Тамара Агевнина - художник-модельер, искусствовед, член Федерации художников и графиков России, fashion-директор итальянской марки, обладатель дипломов с Фестиваля Российской Моды в Париже, Брюсселе, Люксембурге, Берлине. В 2020 г. основала свой бренд Tamara Agevnina @agni.t .

Хорошилова Ольга - модистка (дизайнер головных уборов), участница международного телевизионного проекта «Project Runway» Россия на телеканале «Пятница», многих конкурсов и показов: Moscow Fashion Week, Estet Fashion Week, CHAPEAU & MosFur, Wedding Fashion Moscow, обладатель премии «La Boheme Awards». В 2015 году на Art Week Poland заняла 1 место в номинации «Прикладное искусство», а на скачках «Гран-при Радио Monte-Carlo» 2018 её шляпа стала победительницей. Шляпки Ольги Хорошиловой носят известные люди и представители шоу-бизнеса @khoroshilova_official .

Аксессуары предоставлены брендом «Gibabags» (дизайнерские сумки из натуральной кожи ручной работы), созданным в 2015 г. Денисом Гибой.

Журнал «Богема» / La Boheme Magazine - лауреат Национальной премии "Золотое веретено" в 2020 г., официальный информационный партнер Mercedes-Benz Fashion Week Russia, CPM, Estet Fashion Week, Российского Дворянского Собрания @labohememagazine .

Визаж: @wellness.moscluster . Ведущий: Главный редактор Журнала «Богема», член International Federation of Journalists @ananishnev .

После шоу в третий раз пройдёт Премия Журнала «Богема» / La Boheme Awards по итогам 2020 г., которая является Системой добровольной сертификации ООО «Москластер» (учредителя Журнала «Богема») и зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом) в Едином государственном реестре систем добровольной сертификации Российской Федерации 2 декабря 2019 г. (№ РОСС RU.З2168.04СБА0) @moscluster .

Общественная организация «Международный конкурс талантов» / Public organization «International Talent Contest» http://internationaltalentcontest.com/ , учрежденная международными экспертами в области искусства и красоты, взявшая в своё управление La Boheme Contest / Конкурс Журнала «Богема», вручит сертификаты своим лауреатам в завершении мероприятия.

И, конечно, в рамках события мы проведём розыгрыш дизайнерской сумки из натуральной кожи ручной работы бренда «Gibabags», шляпки от Ольги Хорошиловой и публикации в Журнале «Богема».

Информационные партнеры события: Журнал «Богема»/La Boheme Awards, Журнал «Moda.ru», Информационное агентство «РИА Мода», Журнал «Календарь Модных Событий», Ассоциация участников индустрии моды, Intermoda.ru, Журнал о талантливых и успешных людях «Memoriess», Smooth Media, ShowWomens.

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