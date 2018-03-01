22 февраля завершился юбилейный 30-й сезон CPM – Collection Première Moscow, ключевой выставки индустрии моды Восточной Европы, проходящей в московском ЦВК «Экспоцентр» с 2003 года. На весеннюю байерскую сессию приехало более 25 000 специалистов из России, стран Таможенного Союза и Европы. 1350 коллекций от 750 торговых марок из 30 стран мира презентовали новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров сезона осень-зима 2018/19.

Специальным гостем официальной церемонии открытия выставки стала Алена Ахмадуллина, один из наиболее узнаваемых и успешных российских дизайнеров, чье имя не раз значилось в расписании международных недель моды и известных шоу-румов Милана и Парижа. Наблюдая за развитием выставочного проекта CPM, ее бренд Akhmadullina Dreams готовится представить будущую сезонную коллекцию в разделе CPM Premium уже в сентябре этого года.

30-й сезон CPM порадовал гостей не только традиционно красочной и разнообразной программой показов женской, мужской, детской и бельевой моды, но и новыми разделами. Расширенная экспозиция CPM Accessories & Shoes привлекла внимание многих представителей мультибрендовых магазинов премиум-сегмента. Впервые в рамках CPM работал павильон меховой моды Mosfur, а также раздел StartUp Russia с локальными малыми дизайнерскими марками одежды. Участие в новом проекте выставки открыло производителям большой спектр возможностей, включая деловые контакты и качественную обратную связь от байеров.

Во второй раз организаторы выставки смогли презентовать коллективный стенд спецпроекта CPM My Country, целью которого является помощь в развитии молодых дизайнерских марок из регионов России. Свои коллекции представили LUG Luiza Gasanova, RomaUvarovDesign и Aiza – авторы с разным стилевым почерком и ценовым предложением, уже имеющие известность в родном Краснодаре. В рамках другого спецпроекта выставки – Designerpool – свои новые работы показали на стендах и на главном подиуме выставки дизайнеры Ия Йоц, Надя Орлова и Ася Когель (Санкт-Петербург), Маша Варламова (Екатеринбург) и Леон Крайфиш (Москва).

Генеральный директор компании-организатора выставки ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» Томас Штенцель так характеризует текущий этап развития проекта: «Как и прежде, прямой диалог является основой стабильного сотрудничества между производителями и посетителями в рамках выставки CPM. Морозные температуры за стенами выставочных павильонов и увеличение числа посетителей по сравнению с февралем прошлого года – вот что отмечают участники нового сезона, представляющие Германию и Россию, Италию и Турцию, – в целом организаторы получили положительные отзывы по результатам мероприятия. 19 февраля новый посол Италии в России провел торжественное вручение наград по случаю 30-го юбилея сотрудничества выставки CPM и программы Top Buyer, которое продолжается вот уже на протяжении 15 лет. В свою очередь, немецкие компании представили обновленную концепцию экспозиции. Новые экспоненты CPM инвестируют в будущее и в российский рынок, при этом такие темы, как онлайн-торговля, вопросы импорта и, конечно же, тенденции - привлекли основное внимание участников форумов WGSN и RFRF, залы которых были заполнены слушателями. А мы, компания ООО «Мессе Дюссельдорф Москва», в качестве организатора выставки, рады констатировать тот факт, что тесное национальное и международное сотрудничество приносит свои плоды, ведь CPM – бесспорная бизнес-площадка №1 для всей fashion индустрии России. Хотелось бы выразить особую благодарность специалистам изо всех уголков страны, которые посетили стенды наших экспонентов в рамках 30-го сезона».

«Прошедшая выставка в очередной раз продемонстрировала, что срастается всё, что едино по своей сути. И в данном случае я имею в виду не только сотрудничество IGEDO Company и ООО «Мессе Дюссельдорф Москва», но и производителей модных брендов верхней одежды и обуви. Нам удалось реализовать «полную перезагрузку» сегмента CPM Accessories, который был трансформирован в раздел CPM Accessories & Shoes с такими марками, как Tamaris, Jana shoes и Melissa. Именно этот блок отличается большим потенциалом роста, он станет постоянной площадкой для новых экспонентов в рамках выставки CPM в будущие сезоны», комментирует Кристиан Каш (Christian Kasch), директор международных проектов CPM и Член наблюдательного совета выставки.

Российский директор проекта CPM Николай Ярцев также отмечает: «Текущая 30-я юбилейная выставка СРМ является не только рекордной по количеству участников из России, но и по посетителям. Мы рады большому количеству постоянных участников и дебютантов сезона, представивших свои коллекции сезона осень-зима 2018/19, а особенно экспонентам новых сегментов и разделов: StartUp Russia, My Country, Accessories & Shoes. Благодаря их активности на выставке создана атмосфера самого крупного модного и делового мероприятия в России. Главным показателем успешности CPM стали поступившие от участников многочисленные заявки на осенний сезон».

20-й форум технологий розничной торговли Russian Fashion Retail Forum познакомил широкий круг специалистов разных сегментов индустрии моды с актуальными исследованиями рынка, посвященными управлению изменениями в работе операторов розничной торговли, производителей и логистических компаний на российском рынке. Более 20 экспертов приняли участие в открытых дискуссиях, организованных Fashion Consulting Group и PROfashion Consulting. Большое внимание гостей CPM также традиционно привлекла публичная лекция посвященная трендам сезона осень-зима 2018/19 от мирового лидера в области прогнозирования – агентства WGSN.

Уже третий сезон мобильное приложение CPM App позволяет моментально найти любого участника выставки и запланировать деловую встречу, а активные пользователи Instagram могут знакомиться с новостями и эфирами из зала показов CPM, не покидая важные переговоры. Благодаря постоянным партнерам мероприятия во всех выставочных павильонах царит атмосфера праздника: интерьерные ароматы «Третье чувство», яркие фотозоны в павильоне Mode Lingerie & Swim Moscow и корнере Piccolo Magazine, а также оживление экспонентов во время визитов российских знаменитостей, - все эти факторы позитивно влияют не только на настроение участников и гостей CPM, но и на эффективность работы.

Новинки сезона осень-зима 2018/19 привлекли внимание большого числа российских знаменитостей – в числе первых посетителей CPM были Ирина Хакамада, Ирина Безрукова, Лариса Гузеева, Евгения Линович, Екатерина Одинцова, Светлана Мастеркова, Ирина Лачина и многие другие. Тем не менее, главными гостями выставки неизменно были и остаются байеры, в юбилейном сезоне многие из которых оставили позитивные отзывы о выставке и возможностях знакомства с новыми партнерами.

Немало гостей, в том числе и звезд, собрало специальное вечернее мероприятие выставки CPM и японского профессионального косметического бренда LebeL – Hanami Celebration Fashion & Beauty, посвященное завораживающему периоду цветения сакуры. Гостям вечера было представлено грандиозное модное шоу из 61 выхода моделей при участии более 21 бренда, а также презентация ключевых тенденций в области красоты, подготовленная амбассадорами LebeL в сотрудничестве с ведущими визажистами школы Iconface.

КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ:

Финкельзон Марк, генеральный менеджер проекта Romika: «На мой взгляд, CPM — успешный формат для выстраивания планов на будущее. Когда компания принимает решение выступать со стендом в рамках события, она ставит определенные цели и задачи. Для нас участие в выставке CPM — дополнительная возможность познакомить потребителей с немецкой маркой Romika, найти новые полезные контакты, встретиться с нашими партнерами и заказчиками. Мы решили стать экспонентами, чтобы развить наш бренд и стать еще более узнаваемыми на российском и международном рынках. Подводя итоги участия в работе CPM, стоит отдельно акцентировать внимание на повышенном интересе посетителей выставки к бренду Romika. Для нас выставка стала успешной и эффективной. Разумеется, планируем принимать участие со стендом в следующем сезоне CPM».

Баева Светлана, генеральный директор Madzerini: «Бренд Madzerini не так давно присутствует на российском рынке. В основе философии нашего бренде заложено три постулата: качественная продукция, элегантность и доступная ценовая политика. Мы хотим показать, что можно быть модным, выглядеть утонченно, стильно и при этом быть практичным. Цель участия в выставке CPM заключается в том, чтобы привлечь новых клиентов и создать воронку продаж. Наш бренд - грамотное соотношение цены и качества. Мы совершенствуем продукцию и стараемся быть лучшими для потребителей. В следующем сезоне CPM планируем увеличить выставочную экспозицию, чтобы принять еще больше клиентов на стенде Madzerini».

Светлана Игнатенко, руководитель отдела продаж Antiga: «Несомненно, бизнес-площадка CPM является одной из идеальных платформ для продвижения нашей торговой марки ANTIGA – российского производителя женской модной одежды. Для нас это место встречи как с постоянными, так и новыми партнерами, расширение географии присутствия наших брендовых изделий как в уже освоенных регионах РФ, так и продвижение по всей территории постсоветского пространства, стран СНГ, не исключая Европы и дальнего зарубежья. ТМ ANTIGA – произведение искусства, воплощенное в женской одежде. И достигается это благодаря многолетнему опыту в конструировании моделей и постоянному совершенствованию технологий производства. Профессиональные дизайнеры ANTIGA следят за ежегодными изменениями в тенденциях мира моды. Качество, доступность и стиль являются основными приоритетами нашей компании. Среди крупнейших представителей мировой индустрии моды российский производитель ТМ ANTIGA представил новую коллекцию деловой и стильной одежды сезона осень-зима 2018/19 на модном показе в рамках 30-й юбилейной выставки CPM, что вызвало неподдельный интерес у наших покупателей. На стенде постоянно проводились переговоры, встречи и оформление заказов. Подобная позитивная динамика, бесспорно, вызывает чувство гордости за наш российский бренд ANTIGA и команду, которая работает над его развитием и продвижением. Мы обязательно планируем продолжить традицию участия в выставке СРМ в качестве экспонента».

Ирина Рахманова, коммерческий директор компании Nelva: «CPM является крупнейшей международной выставкой на территории РФ и, безусловно, значимой для всех игроков fashion бизнеса. В рамках мероприятия мы представили новую коллекцию осень-зима 2018/19. Нам удалось найти полезные контакты для развития бренда, встретиться с текущими партнерами, заключить выгодные сделки. Разумеется, выступать со стендом будем в следующем сезоне».

КОММЕНТАРИИ БАЙЕРОВ:

Андрей Куликов, Podium, Магнитогорск: «Эта выставка нужна для того, чтобы отследить общероссийские тренды и наладить формальные и неформальные контакты. Все было на уровне, в том числе очень неплохая программа семинаров. С удовольствием посмотрел коллекции Odri и MIO, также приятно удивили стенды Persona и Penny Black, хотя с Max Mara Fashion Group мы давно работаем напрямую».

Александр Куряев, STEP: «По сравнению с двумя прошлыми годами ситуация улучшается. Стало больше посетителей, на стендах видна деловая активность. Тренд на восстановление после кризиса улавливается. Организация выставки из года в год улучшается».

Елена Морозова, Woman of Hollywood: «Выражаю огромную благодарность организаторам за возможность заниматься своей работой комфортно. Присутствовать на данной выставке очень продуктивно, удалось подписать заказы с итальянскими, французскими, греческими и белорусскими марками».

Светлана Манина, Perfect Style: «Мне очень понравились новые коллекции European Culture и Daniela Drei, а также ещё несколько брендов. Выставка, как всегда, продуктивна и очень полезна для бизнеса».

Николай Дворников, SOHO, Ростов: «Благодарю организаторов за проведённое мероприятие. Итоги CPM: во-первых, отличная идея организованных зон семинаров и круглых столов, во-вторых, актуальность тем обсуждения, и в-третьих, расширение списка участников и сегментов рынка (логистика, торговое оборудование)».

Ольга Багдевич, Fashion House Amari, Омск: «Я была первый раз на CPM в Москве, до этого неоднократно посещала выставки в Дюссельдорфе. Хочется сказать спасибо за организацию. Было большое колличество брендов, в целом выставка понравилась. Сделала непредвиденные заказы и с удовольствием приму приглашение в следующий раз».

Ли Че Шил, Андеграунд: «Большое спасибо за организацию и сопровождение.

Мы заказываем немного мужских брендов на этой выставке, а также детские бренды. В кризисное время у некоторых производителей радует соотношение цена-качество. В целом, все очень понравилось».

КОММЕНТАРИИ ЗВЕЗДНЫХ ГОСТЕЙ:

Ирина Хакамада: «Я люблю трикотаж и считаю, что мягкий темный трикотаж идеально вписывается в деловой гардероб. На СРМ увидела бренд Сepheya, который очень мне подходит: в нем нет бьющих резких цветов, все вещи очень удобные и уютные. Идеальный компромисс стиля и удобства».

Дарья Храмцова: «Прекрасная атмосфера, очень душевная и уютная, спасибо за это организаторам выставки. Здорово, что такой проект существует: очень важно быть в курсе модных тенденций и иметь возможность стильно одеваться».

Татьяна Волосожар: «Бренд Сepheya представил на СРМ очень стильные и, главное, качественные вещи. В такую холодную погоду хочется укутаться во что-то теплое и уютное, а их изделия позволяют это сделать. Важно, что коллекция при этом выглядит очень красиво».

Любовь Тихомирова: «Невероятная атмосфера, очень приветливые люди собрались на СРМ. Меня радует, что здесь представлено столько интересных брендов. Успела ознакомиться с коллекцией Cepheya: стильная и комфортная одежда на каждый день».

Лариса Гузеева: «Очень люблю кашемир – идеальный вариант для путешествия. Предпочитаю качественные вещи - не растянутые на коленях треники, а одежду, сочетающуюся с бриллиантами. Радует, что такие вещи можно найти на СРМ».

Алиса Гребенщикова: «Я не в первый раз посещаю СРМ и всегда с огромным удовольствием рассматриваю все стенды. В отличие от журнальных картинок здесь все можно потрогать и выбрать качественную вещь. Мне, например, понравилась цветовая гамма будущей зимы. Особенно интересным показалось сочетание теплых пальто с шелковыми стильными платьями. Для себя отметила марку FREE AGE - красивые и удобные вещи».

Константин Андрикопулос: «Трикотажная одежда – вневременная база для составления гардероба. Классические вещи идеально вписываются в любой стиль, их можно носить на выход и повседневно. Я вижу хорошее качество трикотажа и отличные цвета в коллекциях FREE AGE и Cepheya».

Анастасия Денисова: «Я хочу пожелать всем участникам выставки СРМ, чтобы все, что они делают, создавалась с добрым посылом всему миру, хотя и бизнес есть бизнес, тот, кто делает свое дело с душой - всегда достигает успеха. Я хочу пожелать всем интересного развития, новых партнеров и новых проектов».

Зоя Бербер: «Такие выставки как СРМ позволяют познакомиться с последними тенденциями в повседневной моде, подобрать для себя базовые вещи. И для этого не нужно далеко ехать: все можно увидеть здесь, в приятном месте и располагающей обстановке».

Максим Шарафутдинов: «Конечно же, приятно побывать именно на юбилейной выставке. Я посещаю СРМ уже второй раз и признаюсь честно, максимальное внимание привлек итальянский павильон, где я и провел большую часть времени. Итальянцы – непревзойденные мастера во всем, что касается стиля. Они уделяют огромное значение деталям, а я как раз ценю в одежде мельчайшие нюансы, которые создают образ. Также меня порадовал большой выбор новых брендов и новинок от известных брендов».

Следующая выставка CPM – Collection Première Moscow пройдет в период с 04 по 07 сентября 2018 года на территории центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве. Российские и международные производители модной одежды продемонстрируют свои коллекции сезона весна-лето 2019.