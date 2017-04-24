В среду, 26 апреля, открывается однодневный POP UP STORE ЛЮДМИЛЫ НОРСОЯН вместо магазина платков Radical Chic на Патриарших прудах по адресу: Большой Козихинский пер , дом 19. Там можно будет купить все прекрасные трикотажные коллекции Людмилы по доступной цене. Вечером пройдет аукцион единичных редких предметов из ее коллекций. Магазин будет работать только один день с 11 до 21-00. Для тех кто не знает: Норсоян придумала медную пряжу, использовала в невесомых платьях-паутинках кевлар, сочинила хитроумные бесшовные джемперы и массу других невероятно красивых вещей. Все собранные деньги будут отправлены на лечение Людмилы Норсоян, готовящейся к сложной операции (Сбербанк-карта VISA 4276 3801 4150 1945).. Приходите и покупайте, потому что мода - это не только веселый праздник, но и способ помочь!